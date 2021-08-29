الدور الأخير.. كواليس تصوير أول فيلم مصري يقتحم سينما هوليود

قال ماجد ميلاد بطل فيلم الدور الأخير، إن كل المشاركين في العمل لم يتقاضوا أي أجور، مؤكدًا أنهم تفانوا من أجل تنفيذ عمل فني مميز يلقى إعجاب الجمهور، مضيفا أن هذا أول فيلم مصري يقتحم سينما هوليود.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولي المصرية": "الفيلم الذي تم تصويره في الولايات المتحدة قائم على الجهود الذاتية، واستغرق تنفيذه فترة طويلة.



وأوضح أن الفيلم ينافس أفلام هيوليود وهو ما قاد إلى ظهور الكثير من الصعوبات على الأرض، إلا أنهم تمكنوا من تخطي هذه التحديات.

وأشار إلي أن العمل يركز على أوضاع المصريين الموجودين في الولايات المتحدة، والذي يتخطى عددهم – حسبما قال – 3.5 مليون مواطن مصري.