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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة للجمهور.. حفل رامي جمال بالسعودية كامل العدد

رامي جمال
رامي جمال

أحيا المطرب  رامي جمال حفله الغنائي الأول في جدة، وحقق ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر تريند جوجل.

قدم رامي مجموعة من أغانيه المميزة الجديدة والقديمة التي يفضلها جمهوره ومنها أغاني ألبومه الجديد “ولسة”.

وداعب رامي جمهوره قائلا "عايزين تسمعوا ايه.. مش سامع، هغني انا براحتي".

اليوم .. رامي جمال يحيي حفلا غنائيا في جدة.. تفاصيل

رامي جمال يتجاوز 4 ملايين مشاهدة بـ "كنا ممكن نتفق"

وحرص رامي على توجيه رسالة لجمهور السعودية وكتب عبر حسابه بـ"تويتر": "جمهور جدة الرائع، شكرا من قلبي.. شكرا على الحفل، كامل العدد، شكرا على رقي الاستقبال والحفاوة.. بحبكم، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ".

الحفل رفع شعار كامل العدد والجمهور حرص على الغناء مع رامي جمال.


وطرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان 
في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

أحدث أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.

 

 

تركي آل الشيخ رامي جمال نجوم ريكوردز المستشار تركي آل الشيخ حفله الغنائي الأول في جدة المطرب رامي جمال

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