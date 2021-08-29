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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: الزمالك يدرس الصفقات الجديدة بدون منظرة وفلوس تدفع بلا معايير

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لجماهير الزمالك حول تأخر الصفقات الجديدة، مشيرا إلى أن تأخير الإعلان عن ضم لاعبين جدد بسبب الانشغال بلقب الدوري المصري. 

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: “بعض من جماهير الزمالك مستعجلين علي الصفقات مش فاهم ليه الموسم الجديد لسه شوية وعندنا وقت للتفاوض والإعلان والأهم إنها صفقات مدروسة بأماكن يحتاجها الفريق بعيد عن أي منظرة وفلوس تدفع بلا معايير.. انتظروا الإعلان عن الصفقات بعد مباريات منتخب مصر”.

وقال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن النادي في طريقة لإتمام صفقات بطريقة تبادل اللاعبين بين الأندية في ظل الظروف المادية السيئة للأندية .

 

وأضاف  حسين السيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "3 لاعبين سيأتون لنادي الزمالك بطريقة تبادل اللاعبين مع أندية محلية ".

 

وفيما يتعلق بملف للتجديد لأشرف بن شريق، قال حسين السيد: "تم الاتفاق على كل بنود عقود أشرف بن شرقي، وما زالت هناك تكة صغيرة في إتمام الاتفاق مع تجديد بن شرقي و المسالة مش مسألة فلوس".
 

ولفت حسين السيد إلى أنه تم الاتفاق مع بنشرقي على المقابل المادي وهو في طريقه للتجديد مع نادي الزمالك.

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