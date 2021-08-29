ويجز يعلن عن موعد حفله المقبل.. تفاصيل

أعلن مغني الراب ويجز عبر حسابه الرسمي علي انستجرام عن اقامة حفل اونلاين على ابلكيشن ونلي.

وكتب معلقا" يوم ٢٨ سبتمبر هعمل حفلة أونلاين على منلي. لو عايزين تحضروا عشان تسمعوا أغنيتي الجديدة لأول مرة، نزلوا الأبليكيشن واحجزوا التذاكر"

وكانت آخر حفلة لويجز في مدينة العلمين الجديدة حيث شهدت واحدة من أضخم حفلات صيف ٢٠٢١ التي وصفت بليلة زحف الالاف من حشود الجماهير لحضور حفلا غنائيا ضخما ضم أبرز نجوم الراب ويجز ،عفرتو ، باتستيوتا ، وزة منتصر ، المحببين لدى الشباب من الجنسين بالإضافة إلى ال dj العالمي "دي زي توسكيني" .

أحدث أغاني ويجز

من جهة أخرى، حققت أغنية “عفاريت الأسفلت” لـ ويجز نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، كما احتلت التريند رقم 3 بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “يوتيوب”.

جدير بالذكر أن أغنية “عفاريت الأسفلت” توزيع موسيقي خالد رُحيم، ورشاد، ومكس وماستر نادر سليمان.

من ناحية أخرى، حققت أغنية “أسياد الصوت” لـ ويجز ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بـ “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية لـ ويجز: “عمرنا ما اتبترنا .. عمرنا ما استكترنا .. ع الخلق الرزق يا خلق .. تعيشوا وتجيبوا وبعيد عن دارنا .. نفتحها نزفرها .. لو الدفعة تأخرها .. أخصامي قادر أكدرها”.

