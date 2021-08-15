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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لهذا السبب .. حذف أغنية دورك جاى لـ ويجز

صدى البلد

أعلن “مولوتوف” منتج أغنيتى دورك جاى وأسياد البلد عن حذفهم من قناة مطراب الراب “ويجز ”عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب . 

ويرجع سبب الحذف إلى نشوب أزمة بين ويجز ومولوتوف أدت إلى حذف ويجز لاسم مولوتوف من الأعمال التى جمعتهم.

وكتب مولوتوف عبر حسابه بموقع انستجرام :" من يومين قررت أحذف دورك جاي و أسياد البلد من يوتيوب و دي قرصة ودن و کمان درس للأجيال الطالعة ومحاولة مني لحماية حقوق منتجين الصوت وصناع المحتوي الفني عموما".

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وأضاف مولوتوف :" حابب أوضح ان انا حاولت التواصل بكل الطرق و قدمت كل الحلول الوسط التي تحافظ علي حقوق كل
المشاركين في العملين لكن محاولاتي كلها اتقابلت بتجاهل وإنکار وغرور و حذف الأغاني كان آخر الحلول و أصعبها عليا انا كمان".

 

وتابع مولوتوف :" هنوصل بالسلامة وانتم بالسلامة ".

 

وحققت أغنية “عفاريت الأسفلت” لـ ويجز نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، كما احتلت التريند رقم 3 بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “يوتيوب”.

أغنية “عفاريت الأسفلت” توزيع موسيقي خالد رُحيم، ورشاد، ومكس وماستر نادر سليمان.

من ناحية أخرى، حققت أغنية “أسياد الصوت” لـ ويجز ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بـ “يوتيوب”.


تقول كلمات الأغنية: “عمرنا ما اتبترنا .. عمرنا ما استكترنا .. ع الخلق الرزق يا خلق .. تعيشوا وتجيبوا وبعيد عن دارنا .. نفتحها نزفرها .. لو الدفعة تأخرها .. أخصامي قادر أكدرها”.

نادر سليمان عفاريت الأسفلت المطرب ويجز حفل ويجز مغني الراب ويجز

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