بعد حفله الأخير.. رامي جمال يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

نشر الفنان رامي جمال صورة له خلال حفله الذي أقامه أمس في السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل إنستجرام.



وعلق رامي جمال علي الصورة: صورة فيها الحبايب ⁦‪عمو زكي واخواتي الشباب السعودي المشرف والمجتهد محمد زكي وحمزة ناصر وأحمد زكي وعمدة المصريين في الخارج فؤش، شكرا علي ما قدمتوه من استقبال وتنظيم وكرم ضيافة والشكر دائما للمستشار ⁦‪تركي ال الشيخ⁩ علي الفرصة وعلي اختيار رجالة بعناية، شكرا هيئة الترفية جميعا فرد فرد



ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

أحدث أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.