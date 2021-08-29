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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صحة الغربية: إصلاح الأجهزة المعطلة بحميات كفرالزيات وتشغيل تانك الأكسجين الجديد

صحة الغربية:بإصلاح
صحة الغربية:بإصلاح الأجهزة المعطلة بمستشفى حميات كفرالزيات،

وجه الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بالغربية، بإصلاح الأجهزة المعطلة بمستشفى حميات كفرالزيات، وتشغيل تانك الأكسجين الجديد بسعة ٦٠٠٠لتر فور الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى.

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جاء ذلك خلال تفقد " شيحة"، مستشفي إبيار المركزي ومستشفى حميات كفر الزيات، اليوم الأحد، والمرور على أقسام الطوارئ والاستقبال والعمليات والغسيل الكلوى والحضانات والأقسام الداخلى ومتلقي اللقاح، والتأكيد على توفر المستلزمات والأدوية والواقيات، وتواجد الطواقم الطبية فى العيادات الخارجية والاستقبال وزيادة نشاط العمليات لأقسام الجراحة والأنف والأذن والحنجرة. 


ووجه مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بالغربية، بتفعيل عمليات  العظام والنساء بمستشفى إبيار المركزى، فى حدود الإمكانيات المتاحة تسهيلا على المرضى وتوفير خدمه طبية جيدة، واستبيان المرضى ومدي رضاهم عن الخدمة المقدمة وخدمة الواتس آب للحجًز بالعيادات الخارجية، وذلك لإتباع الإجراءات الاحترازية وعدم تكدس المرضى.


كان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد كلف بمتابعة ماتم انجازه من تطوير مستشفي حميات كفر الزيات والمبنى الخلفي والاستقبال، والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات والواقيات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

صحة الغربية مستشفي كفرالزيات العام مستشفي حميات خطوط الأكسجين حياه المرضي

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