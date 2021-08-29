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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة السويس

صدى البلد

بدأت اليوم فعاليات تطعيم منسوبي جامعة السويس بلقاح فيروس كورونا بمقر الجامعة في مدينة السلام ١ بحى فيصل، بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور آسر البنا مدير الطب الوقائي بالمديرية الصحة بالسويس وسط إقبال كبير من الطلاب والعاملين بالجامعة.

 

وصرح الدكتور السيد الشرقاوى، أن عملية تطعيم منسوبي الجامعة تأتي تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تطعيم العاملين في مجال التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد والمتابعة والتوجيه المستمر من الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم اللقاح لجميع أبناء الوزارة من طلاب وعاملين.

 

وأوضح "الشرقاوي" فى تصريحات صحفية اليوم، أن الجامعة اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لتقديم اللقاح لكل منسوبيها، لافتا إلي أن نقطة تطعيم الجامعة تعمل يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

 

وأكد أنه سيتم تقديم اللقاح لكل منسوبي الجامعة سواء الطلاب القدامى أو الجدد من أبناء محافظة السويس أو من خارجها وأيضا طلاب المدن الجامعية سيتم توفير اللقاح للجميع بالإضافة لطلاب الدراسات العليا وللعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مضيقا إنه سيتم العمل بالتنسيق مع مديرية الصحة بالسويس ليكتمل تطعيم الكل قبل بداية العام الجامعي الجديد كما أكد على ضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة وطباعة رقم التسجيل.

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