وصفات جديدة لتحسين بصرك

صحة عينيك ذات أهمية قصوى ويعمل معظم الناس من المنزل منذ أن بدأ الوباء، وساعات العمل الطويلة أمام شاشات الكمبيوتر أثرت على بصرهم.

ويقول خبير التغذية Nmami Agarwal، إن بعض العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في تعزيز بصرك، وانتشرت الوصفات الصحية التي ستساعد في تحسين صحة عينيك.

“تساعد العناصر الغذائية الصديقة للعين مثل اللوتين والزياكسانثين وفيتامين ج وفيتامين هـ والزنك في الحد من مخاطر بعض أمراض العين بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

سلطة البقدونس

هذه الوصفة غنية بالبقدونس وغنية بفيتامين A و C و K والتي ثبت أنها مفيدة لصحة العين، كما يقول خبير التغذية. فأضف التفاح وعصير التفاح والخل وزيت الزيتون والثوم ومزج هذه المكونات في الخلاط. ثم يضاف البقدونس والكزبرة والملح والفلفل ويخلط لمدة 8-10 ثوان ولكن توقف قبل أن يهرس. ويمكن استخدام صلصة تشيميشوري كقشور أو للتزيين. واستخدمه مع الخضار المشوية.

غموس السبانخ بالجبن الصحي

هذا الغمس قليل الدسم له فوائد عديدة لعينيك. وفي مدونتها كتبت أغاروال أن السبانخ غنية بفيتامين أ وتحتوي على كمية جيدة من فيتامين سي وإي ولوتين وزياكسانثين. وكل هذه المواد المضادة للأكسدة تحمي عينيك. ويكمل الفلفل الأحمر السبانخ في اللون والتغذية كما أنه غني بفيتامين A و C أيضًا. ففي قدر يُطهى الزبادي اليوناني والجبن الكريمي والجبن الإيطالي المبشور على نار متوسطة. أوضيفي خليط الفلفل والبصل المقلي. ويضاف مع عصير الليمون والثوم. استمر في التقليب.

سلطة الفاصوليا

يكتب اختصاصي التغذية أن الفاصوليا السوداء غنية بالبروتين، كما أنها مصادر رائعة لفيتامين سي المفيد لصحة العين. ويمكن لفيتامين ج أن يقلل من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين ويساعد في مكافحة التنكس البقعي. ففي مقلاة صغيرة ، يُطهى البصل والفلفل والثوم حتى يصبح طريًا جدًا. أضفه إلى الخلاط مع الفاصوليا المصفاة والمغسولة. أضف البهارات المتبقية وعصير الليمون والكزبرة المفرومة. امزج حتى تصبح ناعمة جدا. قدميها ساخنة أو باردة.

سلطة خضراء

لهذا، كل ما عليك فعله هو مزج مكعبات الطماطم والفلفل الأخضر والبصل الأصفر والثوم وعصير الليمون والكمون والكزبرة، وستحصل على غمس سهل ومنخفض السعرات الحرارية وخالي من الدهون. فالطماطم هي واحدة من المكونات الرئيسية التي تجعل السلطة خيارًا صحيًا ؛ غني بفيتامين سي.