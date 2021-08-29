هيفاء وهبي تنشر صورا جديدة من حفلها بالساحل الشمالي

نشرت الفنانة هيفاء وهبى مجموعة من الصور الجديدة من حفلها امس بـ شاطئ KIK"S بالساحل الشمالى عبر حسابها بموقع انستجرام.

أثارت الفنانة هيفاء وهبى، حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها فى حفلها الأخير والذى أقيم فى الساحل الشمالى مرتدية هوت شورت وهو الأمر الذى عرضها إلى هجوم من بعض رواد السوشيال ميديا.

وكانت تعرضت هيفاء وهبى، إلى عقوبة من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب أزمة شبيهة حيث ارتدت هوت شورت فى حفل لها بالجامعة الامريكية وهو الأمر الذى دفع نقابة المهن الموسيقية لتوجيه لفت نظر لها.

وبرغم من تعرض هيفاء وهبى إلى هذه العقوبة منذ 4 اعوام إلا أنها كررتها مرة أخرى فى حفلها بالساحل الشمالى الذى أقيم منذ أيام قليلة.

والسؤال الذى يطرح نفسه حاليا.. هل تتعرض هيفاء وهبى إلى عقوبة جديدة بعد ظهورها بالهوت شورت؟ إلا أن قانون النقابة يوضح أن هيفاء وهبى ستتعرض إلى عقوبة فى حالة تقديم شكوى رسمية للنقابة وهى الحالة الوحيدة التى يمكن أن تتعرض فيها هيفاء إلى عقوبة وهو ما لأكد عليه سعد متولى محامى النقابة.

ضيفة صباح الخير يا مصر

نشرت الفنانة هيفاء وهبي فيديو لها ترقص فيه وسط جمهورها من أحدث حفلاتها بالساحل الشمالي وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي.

تحل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضيفة على برنامج «صباح الخير يا مصر» اليوم، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد على الفضائية المصرية والقناة الأولى.

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