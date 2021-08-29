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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. هيفاء وهبي ترقص وسط جمهورها بالساحل الشمالي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي فيديو لها ترقص فيه وسط جمهورها من أحدث حفلاتها بالساحل الشمالي وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي.

تحل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضيفة على برنامج «صباح الخير يا مصر» اليوم، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد على الفضائية المصرية والقناة الأولى.

هيفاء وهبي ضيفة "صباح الخير يا مصر".. غدا

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وتتحدث هيفاء وهبي عن الكثير من الموضوعات والأسرار من حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، وعلاقتها بمصر، وموقفها من أغاني المهرجانات، ورائيها في المساعدات والموقف المصري من الأزمة الأخيرة التي ضربت لبنان.

كما تتطرق هيفاء وهبي، عن علاقة الصداقة التي تجمع بينها وبين الفنان أكرم حسني، وخاصة بعد مشاركتهما في عدد من الأغاني والحفلات، وكذلك المطربة إليسا، ومشاركتهما مؤخرًا في ديتو غنائي.

كما تتحدث هيفاء وهبي، عن مهرجان الماسة، والحفل المبهر في العلمين الجديدة، وكواليس آخر أعمالها الفنية والغنائية.

https://www.instagram.com/reel/CTIxeRVCobA/?utm_medium=copy_link

 

الساحل الشمالي هيفاء وهبي مهرجان حمو بيكا المهرجانات اغاني المهرجانات

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