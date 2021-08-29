ضبط شخصين حاولا خطف طفل بإحدى قرى الدقهلية

تمكن أهالى قرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة، من إلقاء القبض على شخصين قاما باستدراج طفل لسرقته ولكن صرخاته أنقذته من أيديهم.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية ،يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة لعميد طارق عبد الهادى مأمور مركز شرطة المنصورة ، من بعض أهالى القرية لتمكنهم من ضبط شخصين بناحيه قريه ميت بدر خميس دائره المركز حال قيامهم بإستدراج طفل لخطفه.

انتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد أحمد توفيق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام الأهالى بضبط كل من شاب 37 عاما سائق توك توك ، ومقيم بقريه ميت خميس دائره المركز ، وآخر 35 عاما عاطل ومقيم قريه ميت خميس دائره المركز ، حال قيامهم بمحاولة استدراج الطفل آسر م 10 سنوات طالب بالصف الخامس الابتدائى ، ومقيم بذات الناحيه لسرقة مبلغ مالى منه ، إلا أنه استغاث بالآهالى ، والذين تمكنوا من ضبط المتهمين سالفى الذكر والتوك توك بدون لوحات معدنيه قياده الأول، والمملوك له وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعه، لذات السبب المشار إليها ، وجار تحرير محضر بالواقعه والعرض على النيابه العامه لمباشره التحقيقات.