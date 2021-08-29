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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: مراقبة الله لحركات العبد تشمل الظاهرة والباطنة.. فيديو

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال  الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مراقبة الله لحركات العبد، تشمل الظاهرة والباطنة مضيفًا أن القلب له عمل والعقل له عمل وحركة ، وهذا يعين على الاستقامة حينما يعلم العبد أن الله يراقب ما يبطن وما يظهر.

وأضاف جمعة خلال لقائه على " سي بي سي" أن السعي في اللغة هو الحركة مع القصد فالفرق بين السعي والحركة هو أن الأول يكون بغرض وقصد وهدف ونية، أما الثانية تكون بلا هدف.


وأوضح أن السعي منه ما هو خير وما هو شر، مستشهدا بحديث النبي "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".


وأشار علي جمعة إلى أن الله أخبرنا في القرآن في كثير من الآيات القرآنية، أن الحياة الدنيا بين الحركة والسكون، منوهًا بأن كل الحركات والسكنات مسجلة بالصوت والصورة ومراقبة من الله تعالى.


وتابع  أن العبد سيحاسب على السعي وليس الحركة ، فيقول الله تعالى "وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ".

 

علي جمعة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف العبد سيحاسب على السعي إنما الأعمال بالنيات‏ ث م ي ج ز اه ال ج ز اء ال أ و ف ىٰ الآيات القرآنية

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