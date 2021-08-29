بيراميدز: عبد الله السعيد مستمر معنا.. ولم نتفاوض مع إيهاب جلال (خاص)

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز حقيقة رحيل عبدالله السعيد عن الفريق بعد ارتباط اسمه بالزمالك.

وقال سعيد في تصريحات لـ صدى البلد على هامش اجتماع اتحاد الكرة: “عبد الله السعيد عقده مستمر واللي عايز يعرف عقده مستمر ولا لأ؛ يسأل الزمالك”.

تاكيس مستمر .. ولم نتفاوض مع ايهاب جلال

وعن قرعة الدوري قال: “الدوري والكأس مستمران بنفس الطريقة ولا يوجد تغيير وننتظر قرارات اللجنة واحمد مجاهد”.

وفي سياق متصل، أكد تقرير صحفي أن نادي بيراميدز تفوق على الزمالك، في صراع التعاقد مع وليد الكرتي نجم فريق الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع “لو 360 سبورت" المغربي، أن وليد الكرتي وقع رسميا، على عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز، لمدة 3 مواسم.

ولم يكشف التقرير المغربي، القيمة المالية لصفقة انتقال وليد الكرتي نجم الوداد البيضاوي، لنادي بيراميدز.

يشار إلى أن تقارير صحفية مغربية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، في مفاوضات متقدمة مع الوداد، لضم وليد الكرتي، لتعويض رحيل فرجاني ساسي، ولكن يبدو، أن بيراميدز استطاع أن يخطف الصفقة من القلعة البيضاء.