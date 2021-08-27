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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو مجلس إدارة الزمالك يفجر مفاجأة بشأن ضم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وسر فشل صفقة حسام حسن

صدى البلد

كشف حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة لـ إدارة نادي الزمالك حقيقة مفاوضات النادي لضم عبدالله السعيد ورمضان صبحي نجمي بيراميدز .

 

وأكد حسين السيد في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن عبدالله السعيد لاعب كبير ولديه خبره لا يستهان بها بالاضافة لـ رمضان صبحي حيث أنه لاعب مميز وذو مهارات رائعة مشددا ان أي فريق يرغب بالتأكيد في ضم الثنائي .

 

وأضاف أن الامور في الزمالك لا تقاس بـ الرغبات ولكن هناك ظروف و ضوابط تحكم ضم أي لاعب مشددا أن القرار سيكون لـ باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق .

 

وأضاف أن الزمالك لم يفتح اي باب للتفاوض مع بيراميدز بشان الثنائي ولكن كل شىء وارد في كرة القدم.

 

وعن حسام حسن نجم سموحة فأكد أن اللاعب كان يرغب في الانضمام للزمالك ولكن فرج عامر رئيس سموحة طلب ضم مصطفي فتحي نجم الزمالك بشكل نهائي واسامه فيصل اعارة موسمين بالاضافة لـ 10 ملايين جنيه للموافقة على انضمام حسام حسن للفريق الأبيض.

وأضاف أن الزمالك رفض العرض وأغلق باب المفاوضات .

 

 


وعلم صدي البلد أنه تم الاتفاق على انتقال حسام حسن لاعب سموحة إلي صفوف الأهلي بعد تدخل  محمود الخطيب رئيس الأهلي ليتم انتقال اللاعب مقابل ٢٠ مليون جنيه لإعارة بعض اللاعبين لصفوف نادي سموحة.


ورحب فرج عامر رئيس نادي سموحة بانتقال اللاعب بعد رغبته في التواجد في صفوف المارد الأحمر.

 

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي الوصول لاتفاق مبدئي مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندري .

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اللاعب متواجد حاليا في النادي الأهلي برفقة وكيله ليستكمل الاتفاق ووضع بنود العقد.

 

جدير بالذكر أن الإعلامي أحمد شوبير أعلن انضمام حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائلا : “ الصفقة الرابعة حسام حسن مهاجم سموحة في الأهلي” .

كما أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لنادي النجوم ولويس ميكسيوني وخلال الساعات القليلة المقبلة سيعلن ضم بيرسي تاو .

 

 

حسين السيد الزمالك بيراميدز رمضان صبحي عبدالله السعيد فرج عامر

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