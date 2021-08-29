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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق نصير: الحزب أطلق مبادرة لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة

صدى البلد


التقت الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، باللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن.

 

وقال نصير: حزب حماة الوطن يسعى إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتمكين الشباب.

وتابع : الحزب أطلق مبادرة لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة، لافتا إلي أن الحزب سيتولى عملية تسويق منتجات المركز المخصص لعمل المرأة المعيلة في مدينة الأمل، والذي يعتمد بشكل كبير على إعادة التدوير.


وقالت سيدة مقيمة بمدينة الأمل من داخل أحد مراكز تعليم الخياطة «مبسوطة بتدريبي هنا، وحلمي إني أشتغل في الأزياء».

 

وأعربت سيدة أخرى عن سعادتها بتطوير عزبة الهجانة قائلة «كنت بتكسف أقول للناس أنا منين، ومبسوطة بتعليمي الخياطة هنا».

 

وتشمل مبادرة طاقات الوطن المنتجة بمدينة الأمل، تدريب السيدات على عدد من الحرف اليدوية.

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