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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اسقطت العلم الأمريكي.. دعوات بطرد مدرسة طالبت تلاميذها بالولاء لعلم المثليين| فيديو

مدرسة امريكية تطالب
مدرسة امريكية تطالب الطلاب برفع علم المثليين

أظهر مقطع فيديو لمدرسة ثانوية في ولاية كاليفورنيا اقترحت على طلابها التعهد بالولاء لعلم فخر المثليين بدلاً من العلم الأمريكي، ما تسبب في موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا المشاهدون الغاضبون إلى طرد المعلمة بعد فعلها “المخزي”.

وقالت معلمة بالمدرسة الثانوية، إنها أنزلت العلم الأمريكي المعلق على جدار فصلها الدراسي لأنه جعلها تشعر “بعدم الارتياح”.

وقامت المعلمة، التي عُرفت باسم كريستين بيتزن من منطقة مدرسة نيوبورت ميسا في مقاطعة أورانج، بتصوير نفسها على TikTok وهي تشرح 'تعهد الولاء' الأخير.

وقالت “قف إذا شعرت بذلك ، لا تقف إذا شعرت بذلك، قل الكلمات إذا أردت ، لا داعي لقول الكلمات، لذلك قرر صفي الوقوف لكن دون أن يقول الكلمات - هذا جيد تمامًا ، 'قال المعلم للكاميرا ثم انفجر ضاحكًا. 'باستثناء حقيقة أن غرفتي ليس بها علم”

واضافت وهي تشير إلى الحائط: 'لقد كان هناك من قبل ، لكنني نزعته أثناء كورونا'، ثم تُسمع المرأة المبتسمة وهي تهمس في الكاميرا 'لأن ذلك جعلني أشعر بعدم الارتياح'.

وتقول المعلمة إنها 'حزمت' العلم بعيدًا ولم 'تجده بعد' ، كل ذلك وهي تضحك.

ومع ذلك، أوضحت بيتزن بعد ذلك أن إحدى طلابها أشارت إلى أنه 'غريب نوعًا ما أن نقف ثم نقول ذلك تعهد الولاء بلا شيء.'

وقالت بيتزن إنها وعدت طلابها بالعثور على العلم ، كل ذلك بينما كانت تهز رأسها وتغمغم 'لا' للكاميرا.

واضافت “في هذه الأثناء ، أقول لهذا الطفل ،' لدينا علم في الفصل يمكنك أن تتعهد بالولاء له '، قالت أثناء قيامها بإيماءة ساخرة حول عبارة' تعهد بالولاء”.

وتابعت بيتزن ، وهي تحول الكاميرا إلى علم الفخر المعلق بجانبها وتضحك مرة أخرى: “إنه يروق لي”

وتم نشر الفيديو لأول مرة على TikTok ولكنه أصبح الآن منتشرا بشكل كبير مع أكثر من مليون مشاهدة على تويتر، ويبدو أنه تم الآن حذف حساب TikTok الخاص بالمعلمة، بالإضافة إلى المقطع الأصلي.

ويظهر مقطع فيديو آخر للمعلمة نفسها، تم تصويره في وقت سابق على ما يبدو، وهي ترتدي إكسسوارات بألوان قوس قزح وهي تقول للكاميرا: "أتعهد بالولاء للمثليين".

المثليين ولاية كاليفورنيا التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الإجتماعي مدرسة ثانوية

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