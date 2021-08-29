عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاتان تتهمان والدهما بممارسة الجنس معهما لمدة 4 سنوات.. النيابة تصدر قرارها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية بإشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس النيابة التحقيق في البلاغ الذي تقدمت به  فتاتان  ضد والدهما الفلاح بإحدى قرى مركز كفرالزيات تتهمانه فيه بممارسة الجنس معهما كرها عنهما وفض غشاء بكارتهم وتهديدهما بالضرب والإيذاء.

بالصور.. محافظ الغربية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

تدريب العاملين بالقطاع الصحي في الغربية على أعمال تطعيمات كورونا


كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمد شبل مأمور مركز كفرالزيات حول قيام كلا من ا ع ٢١ سنة طالبة وشقيقتها ش ع ١٩ عاما عاملة بأحد مزارع البرتقال ومقيمتان بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفرالزيات يتهمان والدهما فلاح ٤١ سنة بمعاشرتهما معاشرة الأزواج طوال فترة أربعة سنوات مضت وكان يستغل عدم تواجد الأم حتى يقوم بذلك.

 

وتمكنت مباحث كفرالزيات من  إلقاء القبض عليه وضبطه وبمواجهته بما اتهمتها به ابنتيه أنكر الاتهامات المنسوبة له وعلل ذلك بغيابهما عن المنزل طوال فترة النهار  وأيدت الأم أقوال ابنتيها في محضر الشرطة.

 

وباشر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق في الواقعة وتم استجواب الأب  المتهم وانكر ما نسب إليه وقرر سرعة طلب  تحريات المباحث حول الواقعة.


كما تقررعرض  الشابتين المجنى عليهما على مصلحة الطب الشرعي مع استمرار حجز الأب بقسم الشرطة.

فتاتان تحرش ابوهما التعدي جنسيا نيابة مركز كف الزيات نيابة كفرالزيات الغربية المستشار محمد الشرنوبي فض غشاء بكارتهم أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث

موضوعات متعلقة

بالصور.. محافظ الغربية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

حكم تغيير النية في الصلاة .. الإفتاء: الصلاة باطلة في هذه الحالة

قتل بالخرطوش.. زوجة ضحية المرج: مش عارفه أقول لـ أولادي أبوهم فين..فيديو

رميا بالرصاص.. تفاصيل جريمة قتل بشعة لموظف في المرج ..فيديو

بعد تغريمه 12.5 مليون جنيه.. تفاصيل أزمة محمد رمضان والعدل جروب

أحمد مجاهد يوضح الفرق بين «أزمة شيكابالا وواقعة كهربا»

التموين: احتياطي السكر آمن لمدة 5 أشهر.. ولا مخاوف من حدوث أزمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

لتخفيف العقوبة.. أحمد مجاهد يشترط اعتذارا رسميا من شيكابالا

الكيل بمكيالين.. بيان شديد اللهجة من الزمالك بسبب أحداث تسليم درع الدورى وأزمة شيكابالا

أول رد فعل من مي حلمي عقب قرار وقف برنامجها وإحالتها للتحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ