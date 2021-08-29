فتاتان تتهمان والدهما بممارسة الجنس معهما لمدة 4 سنوات.. النيابة تصدر قرارها

تباشر نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية بإشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس النيابة التحقيق في البلاغ الذي تقدمت به فتاتان ضد والدهما الفلاح بإحدى قرى مركز كفرالزيات تتهمانه فيه بممارسة الجنس معهما كرها عنهما وفض غشاء بكارتهم وتهديدهما بالضرب والإيذاء.



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمد شبل مأمور مركز كفرالزيات حول قيام كلا من ا ع ٢١ سنة طالبة وشقيقتها ش ع ١٩ عاما عاملة بأحد مزارع البرتقال ومقيمتان بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفرالزيات يتهمان والدهما فلاح ٤١ سنة بمعاشرتهما معاشرة الأزواج طوال فترة أربعة سنوات مضت وكان يستغل عدم تواجد الأم حتى يقوم بذلك.

وتمكنت مباحث كفرالزيات من إلقاء القبض عليه وضبطه وبمواجهته بما اتهمتها به ابنتيه أنكر الاتهامات المنسوبة له وعلل ذلك بغيابهما عن المنزل طوال فترة النهار وأيدت الأم أقوال ابنتيها في محضر الشرطة.

وباشر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق في الواقعة وتم استجواب الأب المتهم وانكر ما نسب إليه وقرر سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كما تقررعرض الشابتين المجنى عليهما على مصلحة الطب الشرعي مع استمرار حجز الأب بقسم الشرطة.