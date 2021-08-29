وضعوه على صينية.. بدور: زوجي كان عايزني أنزل الجنين.. فيديو

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " ، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل انتصار القضاء المصري لـ "بدور"، ضحية عقد الزواج المزور ويصدر حكمه بالمؤبد على المتهم.

وقالت "بدور"، ضحية عقد الزواج المزور،: "أنا سعيدة وفرحانة وأسعد أوقات حياتي حاليا، وحاسة أني انتصرت وكنت ضعيفة والقضاء المصري انتصر لي".

وأشارت: "أول ما سمعت الحكم كنت بايتة في المحكمة، والقاضي راجع الملف ووجه له 4 اتهامات"، موضحه: "القاضي أعطى له حكم 25 سنة في الحال.. وحسيت بالانتصار لأني كنت حد ضعيف، وكنت خلاص بدأت أيئس، وشعرت بقلة الحيلة ومكنتش عارفه آخد حقي، لكن القضاء المصري جاب لي حقي".

وعقبت الإعلامية "نهال طايل" بدور سيدة تقدم لها شخص ووافقت عليه على الفور، لأنها كانت مطلقة واتجوزت وخلفت بنت، ومن هنا بدأت المشاكل أنه مش عايز البنت وأرسل بلطجية علشان يخلصوا عليها، لكن ربنا نجاها، وفوجئت وهي بتسجل البنت أن قسيمة الزواج مضروبة"، مؤكده: "القضاء المصري الشامخ نصف بدور وحكم على الزوج بالمؤبد".

وقالت "الضحية في حلقة سابقة"،: "كان عايزني أنزل الجنين، وقال للبلطجية حطولي الجنين على صينية".

