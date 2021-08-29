بعد توقف 4 سنوات..سارة عصام تكشف تفاصيل البطولة العربية لمنتخب القدم للسيدات..فيديو

قالت سارة عصام كابتن مصر والمحترفة في نادي ستوك سيتي الإنجليزي ، الآن أنا في معسكر منتخب مصر للكرة النسائية وقد فوزنا علي فريق السودان مؤكدة علي أهمية إقامة البطولة العربية لأنها ستكون سبب تأهل لنا لأثبات عودة فريق الكرة النسائية وبقوة بعد توقف 4 سنوات .
وأضافت سارة عصام خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة " المذاع علي القناه " الأولى "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصر أن يكون هناك منتخب مصري من السيدات وان يعود للعب من جديد مؤكدة أن منتخب مصر النسائي فاز علي فريق السودان 10 _صفر وعلي فريق لبنان 4_0 ولدينا مباراة غدا مع فريق تونس .
وأوضحت سارة عصام ، نتعامل باحترام مع جميع الفرق لافتة إلي أن ما تش الأردن والجزائر لفريق النساء سيكون به تحدي ، مؤكدة أنها منذ صغرها وهي تحب لعب الكرة وسبب عدم لعب الفتيات لكرة القدم هو الخوف من المجتمع وانا لم اكن اخجل من ذألك .
إصابة لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم سارة عصام بمزق في عضلة الفخذ الأمامية
أعلنت سارة عصام، لاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم وفريق ستوك سيتي الإنجليزي، غيابها عن المشاركة مع المنتخب الوطني في بداية منافسات بطولة كأس العرب للسيدات، بسبب الإصابة بمزق في عضلة الفخذ الأمامية.
وكتبت سارة عصام، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد انقطاع دام لمدة 4 سنوات بسبب وقف نشاط المنتخب النسائي في مصر، جاء قرار اللجنة، ولكن هذه المرة لتفعيل جديد لنشاط كرة القدم النسائية".
وأضافت: "انتظرت كثيرا وبكل شغف هذا القرار للحصول على فرصة المشاركة مع المنتخب، وقمت بالإعدادات الجادة لهذا الحدث، والالتزام بالبرنامج الغذائي الخاص بي على أكمل وجه".
وتابعت سارة عصام: "فوجئت بإصابتي بمزق في عضلة الفخذ الأمامية مما يستدعي الراحة التامة لمدة 7 أيام، وبسبب ذلك لن أتمكن من المشاركة مع المنتخب في بداية البطولة".
واختتمت قائلة: "أتمنى النجاح الكبير للمنتخب الوطني والفوز بالكأس، ومستعدة للحاق بالفريق في نصف النهائي والنهائي".