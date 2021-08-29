بعد توقف 4 سنوات..سارة عصام تكشف تفاصيل البطولة العربية لمنتخب القدم للسيدات..فيديو

قالت سارة عصام كابتن مصر والمحترفة في نادي ستوك سيتي الإنجليزي ، الآن أنا في معسكر منتخب مصر للكرة النسائية وقد فوزنا علي فريق السودان مؤكدة علي أهمية إقامة البطولة العربية لأنها ستكون سبب تأهل لنا لأثبات عودة فريق الكرة النسائية وبقوة بعد توقف 4 سنوات .

وأضافت سارة عصام خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة " المذاع علي القناه " الأولى "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصر أن يكون هناك منتخب مصري من السيدات وان يعود للعب من جديد مؤكدة أن منتخب مصر النسائي فاز علي فريق السودان 10 _صفر وعلي فريق لبنان 4_0 ولدينا مباراة غدا مع فريق تونس .



وأوضحت سارة عصام ، نتعامل باحترام مع جميع الفرق لافتة إلي أن ما تش الأردن والجزائر لفريق النساء سيكون به تحدي ، مؤكدة أنها منذ صغرها وهي تحب لعب الكرة وسبب عدم لعب الفتيات لكرة القدم هو الخوف من المجتمع وانا لم اكن اخجل من ذألك .

أعلنت سارة عصام، لاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم وفريق ستوك سيتي الإنجليزي، غيابها عن المشاركة مع المنتخب الوطني في بداية منافسات بطولة كأس العرب للسيدات، بسبب الإصابة بمزق في عضلة الفخذ الأمامية.



وكتبت سارة عصام، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد انقطاع دام لمدة 4 سنوات بسبب وقف نشاط المنتخب النسائي في مصر، جاء قرار اللجنة، ولكن هذه المرة لتفعيل جديد لنشاط كرة القدم النسائية".



وأضافت: "انتظرت كثيرا وبكل شغف هذا القرار للحصول على فرصة المشاركة مع المنتخب، وقمت بالإعدادات الجادة لهذا الحدث، والالتزام بالبرنامج الغذائي الخاص بي على أكمل وجه".



وتابعت سارة عصام: "فوجئت بإصابتي بمزق في عضلة الفخذ الأمامية مما يستدعي الراحة التامة لمدة 7 أيام، وبسبب ذلك لن أتمكن من المشاركة مع المنتخب في بداية البطولة".

واختتمت قائلة: "أتمنى النجاح الكبير للمنتخب الوطني والفوز بالكأس، ومستعدة للحاق بالفريق في نصف النهائي والنهائي".