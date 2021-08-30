يتابعها الرئيس السيسي وتبدأ الأربعاء.. 15 معلومة عن منظومة النظافة الجديدة بـ القاهرة

تستعد محافظة القاهرة بعد غد الأربعاء لتطبيق منظومة النظافة الجديدة من خلال تطبيق عقود منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة والموقعة مع شركتى "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و" انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات.
في هذا السياق، عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعاً مع مسؤولي الشركتين وذلك بحضور كل من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية.
وأكد اللواء محمود شعراوى، علي الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمنظومة النظافة الجديدة بالعاصمة، في ظل متابعة أسبوعية للإجراءات الخاصة بالبدء فعلياً للشركتين في الأحياء المتعاقد عليها، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية سيقوم بالمتابعة الشخصية والميدانية لهذه المنظومة على أرض الواقع في كافة أحياء المحافظة.
وفي المعلومات التالية يرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن منظومة النظافة الجديدة وفقا لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة :
- الرئيس يتابع تنفيذ المنظومة وينتظر الاطمئنان على مستوى النظافة والتغيير.
- ضغط خطط تسليم الأحياء من الهيئة لسرعة تحقيق بصمة للمنظومة الجديدة على الأرض.
- توفير صناديق قمامة بالشوارع لعدم إلقاء المخلفات بالشوارع.
- الاهتمام بمنظومة الجمع السكنى طبقاً للعقود الموقعة بما يساهم في عدم إلقاء المواطنين لأى مخلفات في الشارع.
- مع بداية شهر سبتمبر القادم سيتم الإعلان عن تقييم رؤساء الأحياء ومجازاة المقصرين ومكافأة المتميزين.
- المنظومة لن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين.
- لن تقبل الدولة بكلمة “هذا هو المتاح” خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات للشركتين.
- القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوي النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة.
- لن يُقبل من الشركات إلا أعلى معايير النظافة فى الشارع.
- وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا.
- تستهدف إحداث طفرة فى النظافة والجمع السكنى والاهتمام بالشوارع والكنس اليومي ورفع الأتربة.
- ستقابل أى شكوى من المواطن بإجراء فورى حاسم ضد المقصر.
- فسخ عقد أى متعهد لا يلتزم بالعمل على الفور.
- تعاون بين الشركتين والهيئة مع المجتمع المدنىخاصة فى مجال توعية المواطنين بأهميتها ومشاركة الشباب.
- سيكون هناك أكثر من جهة لمتابعة مستوي النظافة بالقاهرة وتقييم المستوى في جميع الأحياء.