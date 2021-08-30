يتابعها الرئيس السيسي وتبدأ الأربعاء.. 15 معلومة عن منظومة النظافة الجديدة بـ القاهرة

تستعد محافظة القاهرة بعد غد الأربعاء لتطبيق منظومة النظافة الجديدة من خلال تطبيق عقود منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة والموقعة مع شركتى "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و" انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات.

في هذا السياق، عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعاً مع مسؤولي الشركتين وذلك بحضور كل من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، علي الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمنظومة النظافة الجديدة بالعاصمة، في ظل متابعة أسبوعية للإجراءات الخاصة بالبدء فعلياً للشركتين في الأحياء المتعاقد عليها، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية سيقوم بالمتابعة الشخصية والميدانية لهذه المنظومة على أرض الواقع في كافة أحياء المحافظة.

وفي المعلومات التالية يرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن منظومة النظافة الجديدة وفقا لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة :