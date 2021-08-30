عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يتابعها الرئيس السيسي وتبدأ الأربعاء.. 15 معلومة عن منظومة النظافة الجديدة بـ القاهرة

منظومة النظافة الجديدة
منظومة النظافة الجديدة

تستعد محافظة القاهرة بعد غد الأربعاء لتطبيق منظومة النظافة الجديدة من خلال تطبيق عقود منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة والموقعة مع شركتى "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و" انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات.

في هذا السياق، عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ  القاهرة اجتماعاً مع مسؤولي الشركتين  وذلك بحضور كل من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، علي الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمنظومة النظافة الجديدة بالعاصمة، في ظل متابعة أسبوعية للإجراءات الخاصة بالبدء فعلياً للشركتين في الأحياء المتعاقد عليها، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية سيقوم بالمتابعة الشخصية والميدانية لهذه المنظومة على أرض الواقع في كافة أحياء المحافظة.

محافظ القاهرة: تذليل العقبات لشركات النظافة الجديدة لإنجاح المنظومة

محافظ القاهرة: تقديم الدعم لإنجاح منظومة النظافة الجديدة

محلية النواب: لا يمكن تطبيق تعريفة النظافة الجديدة قبل تسكين الشركات

وفي المعلومات التالية يرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن منظومة النظافة الجديدة وفقا لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة : 

  1. الرئيس يتابع تنفيذ المنظومة وينتظر الاطمئنان على مستوى النظافة والتغيير. 
  2. ضغط خطط تسليم الأحياء من الهيئة لسرعة تحقيق بصمة للمنظومة الجديدة على الأرض.
  3. توفير صناديق قمامة بالشوارع لعدم إلقاء المخلفات بالشوارع.
  4. الاهتمام بمنظومة الجمع السكنى طبقاً للعقود الموقعة بما يساهم في عدم إلقاء المواطنين لأى مخلفات في الشارع.
  5. مع بداية شهر سبتمبر القادم سيتم الإعلان عن تقييم رؤساء الأحياء ومجازاة المقصرين ومكافأة المتميزين.
  6. المنظومة لن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين.
  7. لن تقبل الدولة بكلمة “هذا هو المتاح” خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات للشركتين.
  8.  القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوي النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة.
  9. لن يُقبل من الشركات إلا أعلى معايير النظافة فى الشارع. 
  10.  وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا. 
  11. تستهدف إحداث طفرة فى النظافة والجمع السكنى والاهتمام بالشوارع والكنس اليومي ورفع الأتربة.
  12. ستقابل أى شكوى من المواطن بإجراء فورى حاسم ضد المقصر.
  13.  فسخ عقد أى متعهد لا يلتزم بالعمل على الفور.
  14. تعاون بين الشركتين والهيئة مع المجتمع المدنىخاصة فى مجال توعية المواطنين بأهميتها ومشاركة الشباب. 
  15.  سيكون هناك أكثر من جهة لمتابعة مستوي النظافة بالقاهرة وتقييم المستوى في جميع الأحياء.

 

القاهرة النظافة منظومة النظافة الجديدة م منظومة المخلفات ارتقاء تدوير المخلفات وزارة التنمية المحلية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: تذليل العقبات لشركات النظافة الجديدة لإنجاح المنظومة

محافظ القاهرة: تقديم الدعم لإنجاح منظومة النظافة الجديدة

ترشيحاتنا

خبير لوائح: الزمالك يمكنه اللجوء لـ "فيفا" للالتماس ضد عقوبة شيكابالا

مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل جديدة حول انتخابات الاتحاد الأفريقي

السيسي يجتمع مع قيادات الهيئة الهندسية ورئيس الشركة الوطنية للطرق

أجمل دعاء في الصباح مكتوب.. ردده وأنت في طريقك للعمل

مواصفات وأسعار بي إم دابليو X5 موديل 2021 في مصر .. صور

ثواب تربية القطط.. هل تجلب الرزق؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

اقسم بالله لم يسب مجاهد.. ميدو يطمئن جماهير الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا

مدبولي: توفير لقاحات كورونا بصورة كبيرة الأسبوع الحالي لتطعيم العاملين بالجامعات والمدارس

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ