سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري

تصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز كهرباء الإسماعيلية على بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا فى الدقيقة 58، عن طريق محمد ياسين أبوزراع بخطأ فى مرماه.

وبهذه النتيجة يتصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية فى المركز الـ19 برصيد 8 نقاط.

وبدأ كهرباء الإسماعيلية متراجعاً أمام هجوم سيراميكا كليوباترا خلال مجريات الشوط الأول.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - حسين السيد - عمرو قلاوة - عمر الجزار - أحمد سمير.



