عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: تقديم كافة الدعم لإنجاح منظومة النظافة الجديدة

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال اللقاء

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا مع مسئولي شركتي ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات وانفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات لبحث الخطوات التنفيذية لاستلام الشركتين عملهما فى المنطقتين الشرقية والغربية أوائل الشهر القادم .
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة الوسائل المساعدة لشركات النظافة الجديدة لإنجاح المنظومة الجديدة ، مشيرا إلى أهمية أن يشعر المواطن باختلاف في مستوى النظافة سواء في الشارع أو في الجمع السكني المنتظم .
كما أكد محافظ القاهرة أن منظومة النظافة بالعاصمة تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية وشهدت دعمًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة لتمكين المحافظة من أداء دورها المنوط بها باعتبارها عاصمة الدولة وواجهتها ، مشدداً على دعم المحافظة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لجهود الشركتين لأننا جميعاً شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن المصرى .
وأكد محافظ القاهرة على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين المحافظة وشركتي "انفيرو ماستر" و " ارتقاء " لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع بما يحقق رضا المواطن عن تلك الخدمة المهمة وتشعره بوجود إنجاز فى هذا الملف الذى تتابعه القيادة السياسية بصورة مستمرة  .

 

محافظ القاهرة يتفقد إزالة تعارضات توسعة محور عدلي منصور بحي النزهة


وطالب محافظ القاهرة خلال الإجتماع بضرورة توفير صناديق قمامة أمام جميع المحال لعدم إلقاء المخلفات في الشارع ، ورفع  القمامة على مدار اليوم في جميع الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وإزالة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم "الردش" وكنس الشوارع وإعادة الشكل الجمالي والحضارى لشوارع العاصمة وأن تقوم هيئة النظافة بالإهتمام بالجزر الوسطى وأعمال التجميل بالشارع ليشعر المواطن بالقاهرة خلال تحركه في الشارع بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة .
كما استعرض اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة الإجراءات التنفيذية للعقود المبرمة مع الشركتين اللتين ستبدآن العمل فى المنطقتين الشرقية والغربية أوائل الشهر القادم وإجراءات تسلم المقرات والمعدات التى ستشارك فى أعمال النظافة وخطة التشغيل المقترحة من الشركتين .

القاهرة المخلفات محافظ القاهرة مستوى النظافة صناديق قمامة

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة : صرف 165 مليون جنيه تعويضات محور عدلي منصور بحي المطرية

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة لـ الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم بالمملكة

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تحرم هؤلاء المستخدمين من استخدام أشهر خدامتها.. كيف يعرف سناب شات متى ولدت؟

أسعار الذهب ترتفع مع بيانات اقتصادية أمريكية

أولمبياد طوكيو .. علي الصاوي يحتل المركز الثالث بالمجموعة الأولي ويودع منافسات الكوميتيه

أخبار الرياضة.. بدر بانون يغيب عن الأهلي.. علي الصاوي يفوز و يحيي آماله بالصعود لنصف نهائي الكوميتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

هل زواج الرجل من امرأة زنا بها يسقط الذنب ؟ .. أمين الفتوى يجيب

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

أسعار الذهب ترتفع مع بيانات اقتصادية أمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ