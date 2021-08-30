الداخلية : ضبط صاحب معرض يتاجر فى سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى .

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الجمارك بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى ، قيام (مالك ومدير "معرض لتجارة السيارات " – كائن بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بالإتجار فى السيارات المعفاه جمركياً والمجهزة طبياً "لذوى الإحتياجات الخاصة " – محظور بيعها خلال فترة الحظر - وإستخدامها فى غير الغرض المخصص لها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وتم استهداف المعرض المشار إليه ، وأمكن ضبط ( "9" سيارات مختلفة الماركات حال عرضها للبيع للجمهور داخل المعرض)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.