أخبار التوك شو.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: تعديل بروتوكول العلاج اعتبارا من الغد.. وأحمد مجاهد: أنا أهلاوي والزمالك حصل علي الدوري في وجودي

تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها خلال التقرير التالي:

لن نقدم أعذارا..حسين لبيب: تصرف شيكابالا خلال التتويج دليل على حبه للفريق

وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، حديثه لـ أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، قائلا:" شيكابالا كابتن أسطوري وتاريخي لـ نادي الزمالك..ولا خلاف على موهبته"، متابعا: شكابالا لم يقصد أن يحدث أي اشتباك خلال التتويج.

اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا في ميلانو الإيطالية.

صعود الدخان قرب مطار كابول بعد غارة أمريكية.. فيديو



أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض صعود الدخان قرب مطار كابول بعد غارة أمريكية.

لا انتماء في العمل.. أحمد مجاهد يكشف حقيقة تشجيعه للنادي الأهلى

قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم، إن الاتحاد تعرض للهجوم من قبل جماهير كافة الأندية، مشددا على أن الاتحاد يراعي تطبيق الوائح والقوانين على الجميع دون استثناء.

حسين لبيب لـ أحمد مجاهد:شيكابالا أسطورة الزمالك وإنسان محترم وسنطعن على العقوبات

وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، حديثه لـ أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، قائلا:"شيكابالا أسطورة الزمالك وإنسان محترم وأمل حياته يسعد الجماهير".

أحمد مجاهد: أنا أهلاوي والزمالك حصل علي الدوري في وجودي

عقب المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، علي حقيقة إنحيازه للاهلي، قائلا:"رغم إني أهلاوي إلا أن الزمالك حصل على الدوري أثناء رئاستي لاتحاد الكرة".

قتل بالخرطوش.. زوجة ضحية المرج: مش عارفه أقول لـ أولادي أبوهم فين..فيديو

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " ، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل جريمة قتل بشعة لموظف بالمرج ضربا بالرصاص.



أحمد مجاهد يوضح الفرق بين «أزمة شيكابالا وواقعة كهربا»

كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الفارق بين أزمة شيكابالا وواقعة محمود كهربا، لاعب الأهلي مع محمد فضل.

لست صاحب القرار.. أحمد مجاهد يتحدث عن إمكانية تخفيف عقوبة شيكابالا

قال المهندس أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، إن تخفيف عقوبة شيكابالا وارد، لافتا إلي أنه لم يكن صاحب قرار وقف شيكابالا وتغريمه.



رئيس لجنة مكافحة كورونا: تعديل بروتوكول العلاج اعتبارا من الغد.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن البرتوكول المصري الخاص بعلاج فيروس كورونا الذى تم وضعة منذ أكثر من 5 شهور كان يحتوي علي علاج لملازمة ما بعد الإصابة بكورونا، مؤكدا أن علاج كورونا في بدايته يكون أسهل من سيطرة الفيروس علي المريض .

رئيس لجنة كورونا: بوادر الموجة الرابعة بدأت وهذا هو الحل الأمثل.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن الحذر الاجتماعي الخاص بفيروس كورونا أنخفض وهذا شيء غير مطلوب، مؤكدا أن الدولة تتصدي لفيروس كورونا بمنتهي القوة .