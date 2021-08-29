لست صاحب القرار.. أحمد مجاهد يتحدث عن إمكانية تخفيف عقوبة شيكابالا

قال المهندس أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، إن تخفيف عقوبة شيكابالا وارد، لافتا إلي أنه لم يكن صاحب قرار وقف شيكابالا وتغريمه.

وقال مجاهد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"شيكابالا كان يحاول مع عناصر الأمن إدخال لاعبي الزمالك الناشئين والمستبعدين، وعندما تحدث معه قالي لي يا أهلاوي، مضيفا:" لم يحدث أي سباب من أي جانب".

وأردف:"لم أسمع شتائم من شيكابالا خلال الموقف في ستاد بتروسبورت، مشيرا إلى أن رغبة الزمالك كانت الحصول على الدرع في الملعب والاتفاق كان تسليم الدرع لرئيس نادي الزمالك ولم يكن مرتبا التتويج لأن المباراة ليست نهائي بطولة”.".

وأوضح:"الإستئناف علي عقوبة شيكابالا له عدة درجات لتخفيفها، ولهم الحق في التظلم في مدة 10 أيام، ومن الوارد تثبيت أو إلغاء أو تخفيف العقوبة.

وأضاف :" لم أصدر قرار عقوبة شيكابالا ولكن لجنة الإنضباط هي التي أصدرته، معقبا:" أنا علي مسافة واحدة من جميع الأندية بصفتي رئيسا للإتحاد".

وأكمل:" لا يوجد اي موقف مسبق مع شيكابالا وتربطني به علاقة ودية، ولا أرغب في الحديث عن الواقعة".