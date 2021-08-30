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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية: ضبط السيارة المستخدمة في خطف طفل بالمحلة متفحمة

أمن الغربية يكثف
أمن الغربية يكثف جهوده لضبط مرتكبي واقعة خطف الطفل زياد

أفاد مسئول أمني بـ الغربية اليوم، أن السيارة التى استخدمت فى حالة خطف الطفل بمدينة المحلة مبلغ بسرقتها من  نطاق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وتم العثور عليها متفحمة.

 وأشار المسؤول الأمني، إلى أن أجهزة الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض الحادث فى أقرب وقت بعد أن تم العثور على السيارة متفحمة بطريق سكة قطور بقرية سجين الكوم .

كما ينشر موقع "صدي البلد "صورة محضر الإبلاغ عن سرقة لوحات السيارة الملاكي في ذات يوم واقعة ارتكاب حادث خطف الطفل.

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كان أحد  المحلات على طريق الدائري بطريق "المحلة - المنصورة " بنطاق محافظة الغربية واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره من جهه مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته .

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية  إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلي العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله "زياد" ٨ سنوات من أحضان والدته على أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة" .


وانتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال إلى مكان واقعة خطف الطفل . 


وكشف شهود عيان قيام اثنان ملثمين  بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبه وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين .

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عبر صفحات وجروبات محلاوية صور ومقطع فيديو للإرتكاب واقعة خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل بقالة بنطاق مدينة المحلة .

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الغربية محافظة الدقهلية خطف الطفل المحلة السيارة الملاكي طريق المحلة - المنصورة

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