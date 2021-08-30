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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم دارفور: تخصيص 300 مليون دولار للإقليم من الدعم الأمريكي لعملية السلام

حاكم إقليم دارفور
حاكم إقليم دارفور (شرق السودان) منى أركو مناوي

أعلن حاكم إقليم دارفور (شرق السودان) منى أركو مناوي، أن الأيام القادمة ستشهد عددا من الايداعات من قبل البنك الدولي، وسيخصص جزء كبير منها لدافور، بجانب تخصيص ٣٠٠ مليون دولار لإقليم دافور من جملة المبالغ التي خصصتها أمريكا لدعم عملية السلام. 


والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أمس الأحد، مع حاكم إقليم دافور مني اركو مناوي، حيث ناقش اللقاء الخدمات الأساسية التي شملت الصحة والمياه والكهرباء وعددا من المشروعات التى من المؤمل تمويلها من بنك التنمية الأفريقي.


وأكد حاكم إقليم دارفور مضي حكومته لوضع الدراسات لتكملة مشروع مصادر المياه من شمال وجنوب وغرب دافور، باعتبارها من المشروعات القائمة توطئة لعرضها على البنك الأفريقي بالإضافة إلى مشروع الطاقة والمشروعات الأخرى التي يمكن تمويلها من البنك الدولي.

حاكم دارفور مني أركو مناوي البنك الدولي رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك

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