التعليم العالي يعلن الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة.. تفاصيل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن قامت الوزارة بالتوسع في البرامج البينية والبرامج التي تحتاج إلى السوق العالمي، وتحاكي الثروة الصناعية الرابعة، ووظائف المستقبل خلال 40 عاماً في المستقبل.

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "لكن لا زال الطالب المصري وأسرته لديهم اقتناع بالكليات الدارجة والمتعارف عليها فقط.. وسيستمر هذا الأمر كثقافة متوارثة عبر الأجيال".

وتابع وزير التعليم العالي أن لذلك نقوم بعمل منح دراسية في الذكاء الاصطناعي، وفتحها في الكليات الحكومية والإقليمية، معقباً: "نحاول تغيير مفاهيم الأسرة المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل، ومنتظرين تغيير ثقافة الأسرة المصرية والطالب المصري حول الكليات".

وكشف خالد عبد الغفار عن فتح جامعة أهلية جديدة وهي جامعة المنصورة الدولية الأهلية الجديدة في مدينة المنصورة الجديدة، والتي تم إنشائها على نفس سياق جامعة الجلالة وجامعة سلمان وجامعة العلمين، مؤكداً أن تم فتح 3 جامعات أهلية العام الماضي، وستضاف لهم جامعة المنصورة الدولية الأهلية الجديدة.

وأكمل وزير التعليم العالي أن الجامعات الأهلية بها تنسيق داخلي، مشيراً إلى أن نتيجة الثانوية العامة وشهادة المعادلة تمثل 70% من فرصة دخلو الطالب بالجامعة، ولكن هناك 30% تحسب في اختبارات اللغة، والتفكير النقدي والمنطقي، واختبار القطاع الذي سيختاره.

وأعلن خالدعبد الغفار عن عمل اجتماع غداً بمجلس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية حتى يتم الاتفاق حسب القانون على وضع الحد الأدنىللقبول بالجامعات، معقباً: "بنحاول نخفض التنسيق لإتاحة الرغبات للطلاب في ضوء الامكانيات المتاحة في الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية والمعاهد"، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة ينخفض عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية في كافة المراحل بحوالي 3% أو 5%.