وكيل الطريقة البرهامية الشهاوية: الرئيس السيسي أول قيادة سياسية توجه للاهتمام بالتراث المصري

أشاد رامي الشهاوي، وكيل عام الطريقة البرهامية الشهاوية، بقرار الرئيس السيسي الذي وجه فيه بوضع خطة متكاملة لترميم وصيانة مقامات وأضرحة آل البيت.

وأضاف رامي الشهاوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن من أولويات القيادة السياسية في مصر، هو الاهتمام بالمصريين، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يوجه الحكومة المصرية بالحفاظ على التراث، وحماية الحضارة المجتمعية، والعادات والتقاليد المصرية.

وتابع وكيل عام الطريقة البرهامية الشهاوية أن الرئيس السيسي وفر للمصريين أقصى درجات الآمان، معقباً: "الرئيس السيسي أثبت أنه رئيس لكل المصريين".

وأكد رامي الشهاوي أن تم البدء بالفعل في ترميم وصيانة مقامات وأضرحة أل البيت، خاصة في الداخل، معقباً: "التطوير هيستغرق وقت، ولكن سيصبح توحفة معمارية".