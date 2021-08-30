إعصار إيدا يتسبب في انقطاع الكهرباء بالكامل عن مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أن إعصار آيدا يتسبب في انقطاع الكهرباء بالكامل عن مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية.

كما وصل إعصار إيدا المدمر إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية، حيث جاء معه رياح عاتية سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، وارتفاع "كارثي" محتمل في مستوى ماء البحر.

وهرع عشرات الآلاف من سكان الولاية، خوفا من الإعصار، ولكن بحلول صباح الأحد كان أوان الهروب قد فات. فيما قال حاكم الولاية، جون بل إدواردز، إن هذا الإعصار قد يكون الأقوى منذ نحو 150 عاما.

واكتسبت شدة الإعصار زخما فوق مياه خليج المكسيك الدافئة.

ووصل إلى اليابسة في بورت فورتشون، جنوبي نيو أورلينز، كإعصار من الدرجة الرابعة على مقياس "سافير سيمبسون" المكون من 5 درجات. وهذا يعني أنه سيتسبب على الأرجح في دمار بالغ للمنازل والأشجار وأعمدة الكهرباء.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة.



وتوقع بايدن في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس الأحد، إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع في مناطق ساحل الخليج الأمريكي.



وشدد الرئيس الأمريكي على أن فرق الإغاثة والاستجابة ستعمل على مساعدة المواطنين لمواجهة الإعصار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إدارته ستعمل بكل طاقاتها لمواجهة إعصار "أيد".



ويقترب إعصاران قويان في المحيطين الهادئ والأطلسي من سواحل الولايات المتحدة، ما أسفر عن إطلاق استعدادات واسعة النطاق في عدد من الولايات الجنوبية للبلاد.