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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة و أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي: 

 

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-8-2021 في مصر.. والجرام يسجل 830 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-8-2021، في مصر ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر.

 

سعر الدولار فى البنوك اليوم الإثنين 30 - 8- 2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 30 أغسطس2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

الكيلو بـ 19 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 30-8-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30-8-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار الدواجن اليوم.

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 30-8-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة. ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 30 أغسطس

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع " صدى البلد " لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 30 أغسطس ، 22 محرم 1443 هجرية. 

 

اسعار الدواجن الحديد الأسمنت اسعار الذهب مواقيت الصلاة

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