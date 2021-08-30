عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 30 أغسطس

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين  الموافق 30 أغسطس ، 22 محرم  1443  هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 30 أغسطس، 22 محرم  1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجْر 4:01 ص
الشروق 5:31 ص
صلاة الظُّهْر 11:56 م
صلاة العَصر 3:30 م
صلاة المَغرب 6:20 م
صلاة العِشاء 7:40 م


مواقيت الصلاة في الجيزة   

صلاة الفجْر 4:01 ص
الشروق 5:31 ص
صلاة الظُّهْر 11:56 م
صلاة العَصر 3:30 م
صلاة المَغرب 6:20 م
صلاة العِشاء 7:40 م

من أجمل المناظر التي تراها عين الإنسان.. ظهور «الجوزاء» و «الشعرى» في هذا التوقيت

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر 4:03 ص
الشروق 5:35 ص
صلاة الظُّهْر 12:01 ص
صلاة العَصر 3:36 م
صلاة المَغرب 6:26 م
صلاة العِشاء 7:47 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:50 ص
الشروق: 5:30 ص
الظُّهْر: 11:44 ص
العَصر: 3:18 م
المَغرب: 6:08 م
العِشاء: 7:27 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:06 ص
الشروق : 5:34 ص
الظُّهْر : 11:56  م
العَصر: 3:27 م
المَغرب: 6:18 م
العِشاء : 7:35 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 4:04 ص
الشروق : 5:29 ص
الظُّهْر : 11:49  م
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 6:08 م
العِشاء : 7:24 م

مواقيت الصلاة الصلاة مواقيت الصلاة اليوم القاهرة الجيزة الاسكندرية

موضوعات متعلقة

هل التثاؤب في الصلاة من علامات السحر والحسد ؟ وهذه أقوى رقية شرعية

حكم تغيير النية في الصلاة .. الإفتاء: الصلاة باطلة في هذه الحالة

ترشيحاتنا

خالد عبد الغفار يطمئن الطلاب: "المجموع العالي مش كل حاجة"

إعصار إيدا يصل اليابسة بالولايات المتحدة.. وبايدن يحذر من دمار شامل

ميدو لـ أحمد مجاهد بعد إيقاف شيكابالا: "أنت كدا بتطبله كورة وبتدبحه".. شاهد

موقف المقاولون العرب من استمرار النحاس وفلوس الجزيري عند الزمالك

القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل انفجار كابول

موعد تجديد عمرو السولية مع الأهلي ورحيل مروان محسن.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ