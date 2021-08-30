من أجمل المناظر التي تراها عين الإنسان.. ظهور «الجوزاء» و «الشعرى» في هذا التوقيت

يرصد بسماء الوطن العربي أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر 2021 نجوم الجوزاء ونجم الشعرى تزين الأفق الشرقي قبل شروق الشمس في واحدة من اجمل المناظر التي تراها عين الإنسان ضمن علامات التغير الفصلي .

وبحسب بيان الجمعية الفلكية بجدة، تشرق نجوم الجوزاء قبل الفجر في هذا الوقت من العام ، ويمكن التعرف عليها من خلال ثلاثة نجوم تصنع خط مستقيم قصير تشكل حزام الجوزاء، الى جانب ذلك يوجد أسفلها نجم براق جدا يتلألأ بجنون في هذا الوقت من السنه هو نجم الشعرى والذي يسمى احيانا نجم الكلب لأنه جزء من نجوم الكلب الاكبر وبراق جدا عندما يكون منخفضا في السماء ويضيء بومضات حمراء وزرقاء يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

يظهر نجم الشعرى وكأنه يتبع نجوم الجوزاء عبر السماء مع الانتقال من ظلمة الليل نحو ضوء الفجر ذلك نتيجة لدوران الارض حول محورها.

نجوم الجوزاء ترصد منخفضة نحو الافق الغربي بعد غروب الشمس في شهري مارس وابريل وبحلول يونيو تصبح هذه المجموعه النجمية خلف الشمس من زاوية رؤيتنا على الارض وبعد ذلك عادت وظهرت نجوم الجوزاء منذ حوالي شهر مضى وظهرت بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس.

نظراً لحركة الارض حول الشمس فإن كل النجوم تشرق مبكرة بساعتين بمرور كل شهر ونجوم الجوزاء الان ترصد مرتفعه بشكل اكبر عند الفجر مقارنه بالشهر الماضي وقريبا ستصبح نجوم الجوزاء ونجم الشعرى مشاهدة بسماء المساء بعد غروب الشمس خلال فصل الشتاء بالنصف الشمالي للكرة الارضية.