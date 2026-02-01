قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نهشت جسمه.. جراحة عاجلة لطفل هاجمته كلاب ضالة في مدينة رأس سدر| صور

ايمن محمد

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الفيروز بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، جراحة عاجلة للطفل محمد عمرو، الذي هاجمته الكلاب الضالة أمام منزله بمساكن الشركة العامة للبترول بالقرب من منطقة السوق التجاري، ونهشت جسده ما أحدث إصابات بالغة في جميع أنحاء جسده.
وأكد مصدر طبي أنه جرى تركيب دعامة للطفل في الرقبة للتغذية، ومن المقرر أن تجري له عمليات ترقيع في الأماكن التي تعرضت لنهش الكلاب.
وقال محسن كمال، عم الطفل، إن الطفل كان يوجد بمدخل منزله، وفجأة هجم عليه 10 كلاب ضالة، وأخرجوه من المنزل إلى الشارع، وحاول والديه والجيران نجدته دون جدوى، ثم نجحوا في إنقاذه من الكلاب، ونقله سريعًا إلى المستشفى برأس سدر لإجراء الاسعافات الأولية له، ثم جرى نقلة إلى مستشفى مجمع الفيروز الطبي بالطور.


وأوضح عم الطفل، أن تعرض لإصابات عديدة منها 3 في الرأس، و2 في ابطن، وواحدة في الركبة، وعضة في الرجل اليمنى، مطالبًا المسئولين بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة.


وهاجمت الكلاب الضالة  طفل يدعى محمد عمرو، لا يتعدى عمرة الثلاث سنوات، بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، ونهشت جسده الضئيل حتى أحدث فيه إصابات شديدة، وجرى نقله إلى مستشفى رأس سدر المركزي. 


وقال شهود عيان أن كان يلعب أمام منزله وبجواره والده الذي فوجئ بكلب مسعور ينهش في رأس و جسد الطفل الصغير، وبعد محاولات من الأب نجح في إنقاذ الابن من فك الكلب المفترس، بعد إحداث إصابات غائرة في رأسه وجسده.

جنوب سيناء طفل عقرته الكلاب الضالة فى عملية جراحية

