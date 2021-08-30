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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 30-8-2021

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.
 

وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 30أغسطس2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 905 جنيهات للطن

أسمنت النصر 890 جنيها للطن

أسمنت السويس 900 جنيها للطن

اسمنت السويدي 918 جنيها للطن

اسمنت حلوان 905 جنيهات للطن

اسمنت الصخرة 855 جنيها للطن

أسمنت سيناء 850 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 815  جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 880 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف  850 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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