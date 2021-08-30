أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 30-8-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.



وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 905 جنيهات للطن

أسمنت النصر 890 جنيها للطن

أسمنت السويس 900 جنيها للطن

اسمنت السويدي 918 جنيها للطن

اسمنت حلوان 905 جنيهات للطن

اسمنت الصخرة 855 جنيها للطن

أسمنت سيناء 850 جنيها للطن

أسمنت أسوان 815 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 880 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 850 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.