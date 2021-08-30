الكيلو بـ 19 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 30-8-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30-8-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار الدواجن اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 30-8-2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 24 و 25 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 40-44 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 32 جنيهًا للكيلو

البانيه : 60 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 19 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 30 -8-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 4 -4:30 جنيه

كتكوت ساسو : 3.25-3.50 جنيه



أسعار البيض اليوم الإثنين 30 -8-2021 في السوق المحلية:



وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 35-37 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 40-42 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 49 -51 جنيها للمستهلك.

اسعار البط اليوم الإثنين 30 -8-2021 في السوق المحلية:



أسعار البط اليوم تراوحت بين 32- 34 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط البلدي بـ 51 جنيها للكيلو.