هتدفع عشان تركن|اتهام عطية السفاح بـ ضرب محامٍ وجرْحَه في رأسه بـ طوخ

اعتدى عاطل بالضرب على محام فى مشادة بينهما بسبب الخلاف على ركن السيارة فى احدى المناطق بمدينة طوخ فى القليوبية ، بسبب الخلاف على مبلغ مالى نظير انتظار سيارته أمام أحد مراكز الأشعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص يتهم فيه عاطل بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابات متفرقة بالجسم.



على الفور انتقل المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبالمعاينة والفحص تعدى "عطية أ ا" 35 سنة عاطل وشهرته "عطية السفاح" على المدعو "مجدى ي إ" 54 سنة محام وإصابته بجرح قطعى بالرأس وسحجات متفرقة بالوجه والجسم بسبب الخلاف على مبلغ مالى نظير انتظار سيارته أمام أحد مراكز الأشعة.



وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجروح بالوجه والرقبة و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى تحويل المبلغ لمستشفى بنها الجامعى والمشكو فى حقه لمستشفى طوخ المركزى لتلقى العلاج اللازم .



من ناحية اخرى أصيب 5 أشخاص في مشاجرتين بمركز شبين القناطر بالقليوبية بسبب خلافات الجيرة بقريتي طحانوب والكوم الأحمر دائرة المركز وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين.



وجرى نقل المصابين للمستشفى وإخطار النيابة التي قررت التحفظ على أطراف المشاجرتين والاستعلام عن حالة المصابين وطلب تحريات المباحث.



وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية بنشوب مشاجرتين بمنطقتي طحانوب والكوم الأحمر بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على جميع الأطراف والتحفظ عليهم ونقل المصابين للمستشفى.



وتبين نشوب المشاجرة الأولي في قرية طحانوب بين "ع ع س"، 28 سنة عامل، مصاب بجرح قطعي بالجبهة اليسرى واشتباه قطع في الوريد وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي، و"م م" 28 سنة عامل مصاب بجرح قطعي في الساعد الأيمن وجرح سطحي بالبطن و"أ م" 22 سنة، موظف، طرف أول وطرف ثان "ز ر"، و"س م".



كما أن المشاجرة الثانية نشبت بقرية الكوم الأحمر دائرة المركز بين طرف أول "ع م" إمام مسجد مصاب بجرح قطعي بالرأس من الجهة اليمنى من الخلف واشتباه ارتجاج في المخ وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي وطرف ثان "ح م" 50 سنة مزارع مصاب بجرح قطعي بساعد اليد وجرى التحفظ على طرفي المشاجرتين واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.