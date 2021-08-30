عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هتدفع عشان تركن|اتهام عطية السفاح بـ ضرب محامٍ وجرْحَه في رأسه بـ طوخ

أرشيفية مشاجرة
أرشيفية مشاجرة

اعتدى عاطل بالضرب على محام فى مشادة بينهما بسبب الخلاف على ركن السيارة فى احدى المناطق بمدينة طوخ فى القليوبية ، بسبب الخلاف على مبلغ مالى نظير انتظار سيارته أمام أحد مراكز الأشعة.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا  من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص يتهم فيه عاطل بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابات متفرقة بالجسم.


على الفور انتقل المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبالمعاينة والفحص تعدى "عطية أ ا" 35 سنة عاطل وشهرته "عطية السفاح" على المدعو "مجدى ي إ" 54 سنة محام وإصابته بجرح قطعى بالرأس وسحجات متفرقة بالوجه والجسم بسبب الخلاف على مبلغ مالى نظير انتظار سيارته أمام أحد مراكز الأشعة.


وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجروح بالوجه والرقبة و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى تحويل المبلغ لمستشفى بنها الجامعى والمشكو فى حقه لمستشفى طوخ المركزى لتلقى العلاج اللازم .


من ناحية اخرى أصيب 5 أشخاص في مشاجرتين بمركز شبين القناطر بالقليوبية بسبب خلافات الجيرة بقريتي طحانوب والكوم الأحمر دائرة المركز وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين.


وجرى نقل المصابين للمستشفى وإخطار النيابة التي قررت التحفظ على أطراف المشاجرتين والاستعلام عن حالة المصابين وطلب تحريات المباحث.


وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية بنشوب مشاجرتين بمنطقتي طحانوب والكوم الأحمر بدائرة المركز ووجود مصابين.
وبالانتقال والفحص تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على جميع الأطراف والتحفظ عليهم ونقل المصابين للمستشفى.


وتبين نشوب المشاجرة الأولي في قرية طحانوب بين "ع ع س"، 28 سنة عامل، مصاب بجرح قطعي بالجبهة اليسرى واشتباه قطع في الوريد وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي، و"م م" 28 سنة عامل مصاب بجرح قطعي في الساعد الأيمن وجرح سطحي بالبطن و"أ م" 22 سنة، موظف، طرف أول وطرف ثان "ز ر"، و"س م".


كما أن المشاجرة الثانية نشبت بقرية الكوم الأحمر دائرة المركز بين طرف أول "ع م" إمام مسجد مصاب بجرح قطعي بالرأس من الجهة اليمنى من الخلف واشتباه ارتجاج في المخ وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي وطرف ثان "ح م" 50 سنة مزارع مصاب بجرح قطعي بساعد اليد وجرى التحفظ على طرفي المشاجرتين واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.

القليوبية مدير أمن القليوبية رجال المباحث القناطر الخيرية خلافات الجيرة مستشفى طوخ مركز شرطة طوخ

موضوعات متعلقة

غرق أمين شرطة خلال بحثه عن جثة شخص في القليوبية

ضبط 8 طن سكر غير صالح للاستهلاك فى القليوبية

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالخانكة في القليوبية

ترشيحاتنا

بـ ضمان المعاش والراتب.. بنك ناصر الاجتماعي يطلق تمويل "حاضر"| تفاصيل

البحر الأحمر مضطرب ورياح شديدة.. تفاصيل الطقس غدا على القاهرة والمحافظات

التهاب في عضلة القلب . وفاة سيدة بعد تلقيها لقاح فايزر بنيوزيلندا

إعلان جديد من الصحة العالمية بشأن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاحات كورونا

4 سفن صينية تقتحم المياه الإقليمية اليابانية

ننشر بروتوكول علاج كورونا الجديد بعد التحديث| مستند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

بعد شائعة بحثه عن العمل.. نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا بشأن أسامة عباس

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

ليس ريان فقط.. شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي رسميا إلى الدوري التركي

رسميا.. مباراة منتخب مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم بدون حضور جماهيري

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

فيديو

الطفل المعجزة يقلد الزعيم ونجوم الكوميديا بطريقة ساخرة|فيديوجراف

فيديوجراف| إنها تقترب.. موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ