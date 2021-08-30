بينها ماكدونالدز.. مطاعم أمريكية شهيرة تواجه أزمة بسبب متحور دلتا

اضطرت بعض مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بينها ماكدونالدز، لإغلاق صالات الجلوس الداخلية، أو تقليص ساعات العمل بسبب تفشي متحور "دلتا" من فيروس كورونا "كوفيد-19".

منذ بداية عام 2020، أوقفت ماكدونالدز، بشكل مؤقت، تقديم الطعام في الأماكن المغلقة، لكن أعيد فتحها بنسبة 70%، الشهر الماضي، كما تخطط سلسلة المطاعم الشهيرة للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية خلال الأشهر المقبلة.

لكن خلال الأسبوع الماضي، أصدرت ماكدونالدز تعليمات جديدة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لإغلاق صالات الطعام في المناطق التي ينتشر فيها متحور دلتا بسرعة، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال جو إرلينجر، رئيس ماكدونالدز في الولايات المتحدة خلال اجتماع يوم الأربعاء، "لدينا إحساس أعمق بالإجراءات التي تحدث فرقا بالنسبة لسلامة المطاعم وطواقمها".

وأوصى المسؤولون في ماكدونالدز بإغلاق الصالات الداخلية في المطاعم الموجودة بالمقاطعات التي تشهد زيادة حادة في الإصابات بمتحور دلتا.

وقال أحد الحاصلين على حق امتياز ماكدونالدز في مواقع عدة بالولايات المتحدة، إنه تلقى أوامر بحظر الجلوس في الأماكن المغلقة.

وأكدت سلسلة مطاعم البرجر العالمية أنها تراقب عن كثب تأثير متحور دلتا على البلاد، وشددت على ضرورة الالتزام ببروتوكولات السلامة الصحية.

يأتي ذلك بينما يحذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة من زيادة الإصابات بفيروس كورونا، وسط تفشي متسارع لمتحور دلتا.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، إن الوفيات والإصابات ارتفعت بنسبة 11% و 3% على التوالي خلال الأيام السبعة الماضية على مستوى البلاد.

وبحسب الوكالة، ساعدت خدمة توصيل الطلبات للمنازل في زيادة مبيعات الوجبات السريعة هذا العام، لكن أصحاب المطاعم أكدوا لرويترز أن المبيعات ارتفعت أكثر عندما أعيد فتح صالات الطعام الداخلية.

كما اضطرت مطاعم أخرى مثل KFC وTaco Bell لاتخاذ إجراءات مشابهة، مثل تقليص ساعات العمل بسبب تفشي متحور دلتا، ما أثر على نسب المبيعات في كثير من الأماكن.