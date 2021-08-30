عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

«السيد بدير» أبو الشهيدين.. قصة حياة ملحمية ما بين الحب والحرب والتمثيل والإخراج

السيد بدير
السيد بدير

تمر اليوم 30 أغسطس ذكرى وفاة المؤلف والمخرج والممثل السيد بدير، الذي رحل عن عالمنا في 30 أغسطس عام 1986، عن عمر يناهز ٧١ عاما، بعدما أثرى بفنه المكتبة العربية بسلسلة من الأعمال الخالدة، سواء كممثل، أو مؤلفا ومخرجا، ولمع في شخصية عبد الموجود ابن كبير الرحايمة، الذي يتميز بـ"ضخامة الحجم" و"السذاجة".

الفنان السيد بدير

 ابن الشرقية يغزو الشاشة 

ولد السيد بدير، في قرية أبو الشقوق، مركز كفر صقر، محافظة الشرقية، في ١١ يناير عام ١٩١٥، ودرس الطب البيطري، لكن لم يجد نفسه في هذا المجال، وسرعان ما ذهب إلى مجال الفن، وكانت أول أعماله في السينما فيلم وحيدة عام 1944، ثم السوق السوداء في العام التالي، ثم الماضي المجهول، وتتالت بعد ذلك أعماله، إلا أن شهرته الحقيقية تحققت عند قيامه بدور عبد الموجود ابن عبد الرحيم كبير الراحمية قبلي، ولمع نجمه في مجال التأليف، وقدم أفلام حكم القوي لحسن الإمام، ثم تتالت بعد ذلك كتاباته فقدم حميدو وبياعة الخبز وجعلوني مجرماً وفتوات الحسينية وشباب امرأة ورصيف نمرة 5، وفي عام 1957 تحول إلى الإخراج فقدم مجموعة من الأفلام من أشهرها المجد وليلة رهيبة، وفي عام 1958 قدم كهرمانة والزوجة العذراء وغلطة حبيبي، ثم أخرج فيلم  أم رتيبة في عام 1959، وعاشت مهجه ثم نصف عذراء عام 1961 وحب وخيانة، وكان آخر أفلامه كمخرج أرملة في ليلة الزفاف في عام 1974، واستمر بعد ذلك في الكتابة للسينما، وكان آخر أفلامه ككاتب هو فيلم السلخانة في عام 1982، وشكلت أعماله الإذاعية ثروةً فنيةً كبيرة، إذ قام بتأليف وإخراج العديد من التمثيليات والبرامج الإذاعية خلال فترة الستينيات وما بعدها، ومن أشهر هذه البرامج شخصيات تبحث عن مؤلف، الذي كان يتناول في كل حلقة مهنة معينة فيسلط عليها الضوء في صورة درامية ويظهر الجوانب التي لا يعلمها الناس عنها.

السيد بدير

 حياة السيد بدير العملية والفنية 

بدأ السيد بدير حياته أميناً لمكتبة قضايا الحكومة بمجلس الدولة، ثم انتقل للعمل بقسم الدعاية في وزارة الصحة، وبعدها عمل مخرجاً بالإذاعة المصرية، ووصل لدرجة كبير المخرجين بالإذاعة، قبل أن يختلف المسرح ويصبح رئيس مؤسسة السينما والمسرح والموسيقى بدرجة وكيل وزارة.. أما حياته الفنية بدأها مترجماً ومؤلفاً للإذاعة والسينما والمسرح والتليفزيون، وكتب وأخرج للإذاعة حوالي ثلاثة آلاف تمثيلية ومسلسل، كتب للسينما السيناريو والحوار للعديد من الأفلام، وأنتج وألف وأخرج للمسرح حوالي 400 مسرحية إلى جانب المسلسلات.

سعيد السيد بدير

أبو الشهيدين.. الموساد تغتال أحدهما والأخر في أكتوبر 

تزوج السيد بدير، من إحدى قريباته، وأنجب منها 3 أبناء، كان أشهرهم ابنه عالم الفضاء والأقمار الصناعية سعيد بدير، الذي توفي عام 1989، وقيل وقتها أنه تعرض للاغتيال من قبل الموساد الإسرائيلي، وذلك بعد وفاة السيد بدير بـ3 أعوام.

ثم تزوج من المغنية شريفة فاضل، وأنجب منها ولدا استشهد في حرب أكتوبر عام 1973، الأمر الذي أصابه بالحزن الشديد، وساهم في تدهور حالته الصحية، وغنّت "شريفة فاضل" وقتها أغنية ابني حبيبي يا نور عيني.

شريفة فاضل
txt

في ذكرى رحيل السيد بدير.. موقف إنساني لوالد الشهيد

الجوائز في حياة السيد بدير 

حصل السيد بدير على عدد ضخم من الجوائز، إلا أن أبرزها وسام الجمهورية، عام 1957، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، عام 1975، ثم شهادة تقدير من جمعية كتاب ونقاد السينما، عام 1976، وبعدها جائزة الدولة للجدارة الفنية عام 1977، وشهادة تقدير من فناني الشاشة الصغيرة، ثم جائزة تقديرية من جمعية فن السينما المصرية، عام 1980، وشهادة تقدير وميدالية طلعت حرب من نقابة المهن السينمائية في عيد السينما الأول، عام 1982، إضافة إلى شهادة تقدير من الإذاعة المصرية لخدماته الجليلة في مجال الإعلام والكلمة المسموعة، عام 1983، وشهادة تقدير وميدالية ذهبية من الجمعية العربية للفنون، عام 1983ظ ثم شهادة تقدير كرائد لدراما الإذاعة في عيد الإذاعة الخمسين، عام 1984، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، عام 1986، وآخرها جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.

شخصية ابن كبير الرحايمة

تاريخ حافل مؤلفا ومخرجًا وممثلا 

يمثل تاريخ السيد بدير الفني علامة بارزة في تاريخ الفن المصري والعربي، ويستحق عن جدارة لقب الفنان الشامل، حيث عمل كمؤلف للسينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة، وكذلك عمل كممثل ومخرج في شتي الفنون، لتبقى له علامات مضيئة في كل مجال منهم.

التأليف 

كتب السيد بدير أكثر من ٩٤ عمل فني، معظمها للسينما، ومنها أفلام شهيرة، تعاون خلالها مع كبار الفنانين والمخرجين في جيله، منها فيلم لك يوم يا ظالم، عام 1951، للمخرج صلاح أبو سيف، وبطولة فاتن حمامة ومحسن سرحان، وفي عام 1952 قدم فيلم الأسطى حسن، مع نفس المخرج، وبطولة فريد شوقي وهدى سلطان، ثم بائعة الخبز، عام 1953، إخراج حسن الامام، وبطولة شادية وأمينة رزق، وفتوات الحسينية، عام 1954، إخراج نيازي مصطفى وبطولة فريد شوقي وهدى سلطان، ثم تعاون مجددا مع ملك الترسو وهدى سلطان في فيلم جعلوني مجرما 1954، إخراج عاطف سالم، ثم عاد مرة أخرى للتعاون مع صديقه صلاح أبو سيف، في الوحش 1954، بطولة أنور وجدي وسامية جمال.

أعمال تأليف و سيناريو السيد بدير

في عام 1956 قدم  6 أفلام حققوا نجاحا مدويا، هم صراع في الميناء، للمخرج العالمي يوسف شاهين، بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف، ثم شباب امرأة، بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان، للمخرج صلاح أبو سيف، وفيلم رصيف نمرة 5 بطولة فريد شوقي وهدى سلطان، إخراج نيازي مصطفى، والنمرود، بطولة هدى سلطان وفريد شوقي، والقلب له أحكام، بطولة فاتن حمامة وأحمد رمزي، وإخراج حلمي حليم، وختم العام بفيلم إسماعيل يس في البوليس، بطولة نجم الكوميديا إسماعيل ياسين، وإخراج فطين عبد الوهاب.

وفي عام 1957، قدم 9 أفلام دفعة واحدة، هي لا أنام للنجمة فاتن حمامة وعماد حمدي، وغرام المليونير لسامية جمال، وسجين أبو زعبل لمحسن سرحان، والوسادة الخالية، بطولة العندليب الأسمر ولبنى عبد العزيز، والمجد من إخراجه وبطولة فريد شوقي وهدى سلطان، والمتهم لمحمود المليجي، والفتوة، لملك الترسو فريد شوقي، ثم الطريق المسدود، لفاتن حمامة، وأعاد الكرة مع الكوميديان إسماعيل ياسين في إسماعيل يس في الأسطول.

وقدم بعدها عدد كبير من العلامات في السينما، منها سلطان عام 1958، سر طاقية الإخفاء، عام 1959، وفي نفس العام قدم أنا حرة، ثم بين السما والأرض عام 1960، رسالة من امرأة مجهولة 1962، عائلة زيزي 1963، وفي نفس العام صاحب الجلالة، والساحرة الصغيرة، بعدها قدم خطيب ماما عام 1965، المليونيرة النشالة عام 1978، السلخانة عام 1982.

 التمثيل 

شارك بدير في ٦٣ فيلم ومسرحية خلال حياته، يأتي في مقدمتها، العزيمة، شهر العسل، السوق السوداء، الماضي المجهول، ابن عنتر، قمر 14، كدبة أبريل، سمارة، إسماعيل يس في الطيران، إضافة إلى مسلسلي برج الحظ، ولا يا ابنتي العزيزة عام 1979.

أعمال السيد بدير في التمثيل

الإخراج 

أخرج الراحل السيد بدير ما يزيد عن ٣٣ ، ما بين سينما ومسرح ومسلسلات تليفزيونية واذاعية، بدأها بمسرحية صاحب الجلالة عام 1955، ثم أفلام غلطة حبيبي، الزوجة العذراء، أم رتيبة، سكر هانم، نصف عذراء، وبرنامج إذاعي بعنوان شخصيات تبحث عن مؤلف، ومسرحية عائلة سعيدة جدا، عام 1985.

أعمال من إخراج السيد بدير
السيد بدير أبو الشهيدين شريفة فاضل حياة السيد بدير العملية الموساد المؤلف والمخرج والممثل السيد بدير ابن كبير الراحمية

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل السيد بدير.. موقف إنساني لوالد الشهيد

ترشيحاتنا

نهاية مأساوية لمراهق في هجوم نمر مهدد بالانقراض.. تفاصيل

احذروا تحويل الصور العادية إلـى كرتونية.. خبير تكنولوجيا معلومات يكشف السبب

أحمد شوبير: هيتم إلغاء كأس مصر لهذا السبب

حقي رجع .. القصة الكاملة لـ طالب صفر العربي بعد حصوله على 64 درجة

إسماعيل يوسف يكشف كواليس مفاوضاته مع أحمد فتحي

"القبس": الكويت ستخاطب مصر لتحديد عدد المسافرين إليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

قرار عاجل من مجلس الأمن بشأن أفغانستان

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

أول تعليق من المتحدة على بث مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال

فاكسيرا: نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية 2021

بعد أول وفاة بـ لقاح كورونا..بيان عاجل من أمريكا بشأن فايزر وموديرنا

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. أزمة جديدة .. لماذا عوقب محمد رمضان بغرامة ١٢.٥ مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ