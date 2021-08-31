لطلاب حقوق عين شمس.. فتح باب الالتماسات للشعب الثلاث

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن فتح باب الالتماسات لطلاب الشعب الثلاث، اعتبارا من اليوم ولمدة 10 أيام، وذلك في المواعيد الرسمية.

واعتمد الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الثالثة عربى انتظام وانتساب، والفرقة الثالثة الشعبة الانجليزية:



وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية:



يقوم الطالب بالدخول على:

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

كما أصدر الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة بشأن دمج طلابها بمشروع محو الأمية الذين لم يتكمنوا من تحقيق العدد المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.



وأكد الدكتور ناجي عميد كلية حقوق جامعة عين شمس ، خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الكلية تحرص على مصلحة طلابها، خاصة طلاب الفرقة الرابعة، منوها يمكن لانهاء العدد المطلوب منهم محو أميته ونظرا لوجود عدد كبير من الطلبة لم تتمكن من تحقيق مستهدفها خلال الفترة الماضية وسيتم حجب نتيجة هؤلاء الطلاب لحين تحقيق مستهدفهم.

وقررت الكلية حرصا منها علي مستقبل طلابها وعدم تعطيل مصالحهم وخاصة الذكور منهم لاتمام مرحلة تجنيدهم قررت الكلية الاتي :

امكانية عقد امتحانات فورية لطلاب الفرقة الرابعة فقط وذلك يوم الاثنين من كل اسبوع بمقر كلية التجارة جامعةعين شمس بمدرج الدكتور عباس الشافعي .

الأوراق المطلوبة لتأدية الامتحان

عدد 3 صورة بطاقة الامي الغير متعلم

عدد 3 صورة بطاقة الطالب

عدد 3 صورة كارنية الطالب او ايصال سداد الرسوم اوما يفيد سدادها