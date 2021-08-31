12 سبتمبر .. جامعة حلوان: دورة تدريبية حول تصميم الكتاب الجامعي

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول قواعد وشروط تصميم و تجهيز الكتاب الجامعى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الاحد و الاثنين ١٣، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ .



و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

جدير بالذكر انه انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة حلوان وحرصًا على سلامة منتسبيها؛ والمساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة، تبدأ جامعة حلوان حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح الخاص بكورونا، وتستمر فى مواصلة توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الأتحاد.



وأعلن الدكتور ممدوح مهدى أن الجامعة بدأت بتوفير اللقاح للطلاب، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم، حيث وفرت الجامعة عدة مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة.



ووجه الشكر للطاقم الطبى، واتحاد طلاب الجامعة لما قدموه من جهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين فيه كافة الإجراءات الاحترازية.



موضحا أنه تم تطعيم ما يقرب من ألف من منتسبي الجامعة اليوم بإجمالى 3000 منذ بدء حملة التطعيم .

كما أكد الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفي بدر الجامعي بضرورة الالتزام بارتداء الماسك خلال الفترة القادمة وغسل اليدين باستمرار وذلك للحفاظ علي الجميع من اي عدوى والالتزام بالاجراءات الاحترازية مع اعتبار هذا الأمر هام جدا لتجنب اكتساب العدوي و أكد سيادته أيضا علي الاهتمام بالأكل الصحي لاكتساب مناعه قويه.



وقدم الدكتور ناصر حمزاوى نصيحة لمنتسبى الجامعة على ضرورة أخذ اللقاح كحل وحيد للتصدي لفيروس كورونا مع الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية حتى مع أخذ اللقاح واستمرار التباعد الاجتماعي، مع الحرص على التأكد من عدم معاناة متلقي التطعيم من أي أعراض مرضية خلال العشر أيام السابقة للتطعيم.