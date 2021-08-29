انطلاق فعاليات فوج إعداد القادة التخصصي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

بدأت فعاليات فوج إعداد القادة التخصصي للطلاب المتميزين بالجامعات المصرية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحت شعار مناهضة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، ويأتى ذلك انطلاقا من أهداف معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، في إعداد القيادات وإعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في ضوء رؤية مصر 2030 .

بحضور الدكتور إبراهيم عسكر مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي.



واستهل الدكتور كريم همام كلمته بنقل تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤكدا على موافقته ودعمه على تجهيز هذا الفوج الساحلى موجه الشكر لتعاون وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعى على استضافتهم لفوج الشباب المتميز بالمدينة الشبابية فى الغردقة، والذي يبلغ عددهم 85 طالبا وطالبة من أفضل شباب الجامعات المصرية من حيث الأنشطة والتعليم فهم من شباب الأسر المركزية والانشطة المتنوعة والاتحادات الطلابية.

وقد أفاد مدير معهد إعداد القادة أن هؤلاء الشباب هم القيادات المستقبلية لمصر الذين يؤدون دورهم بمهارة فائقة، مؤكدا على فخره بهؤلاء الشباب الذين هم مثال للالتزام ولديهم مسئولية تجاه بلدهم، يمتلكون أفكار رائعة ونظرة للمستقبل، لذا وجب على معهد إعداد القادة إعداد وتأهيل هؤلاء الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية لهم في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة، والعمل على اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لهم تواكب تطورات العصر من خلال تنشيط الفكر والإبداع وحرية النقاش وزيادة حصيلة الوعي الثقافي لهؤلاء الشباب .



وخلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية أوضح الدكتور ابراهيم عسكر مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، أهمية أن نُعد من هؤلاء الشباب مجموعة من القيادات المتخصصة فى مناهضة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، كما تم خلال الجلسة الافتتاحية عرض استراتيجية عمل الصندوق فى الجامعات المصرية وكيفية تنفيذها من خلال هؤلاء الشباب المميزين، وتعريف الشباب على بعض من النماذج الشابة الذين مثلوا مصر فى المحافل الدولية وكان آخرها فى فيينا فى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإدمان والمخدرات.

واستكمل كلمته أن هناك 31 ألف متطوع موزعين على كافة ربوع الجمهورية موضحا ان برامج وآليات عمل الصندوق تقوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى متمثلة فى معهد إعداد القادة وكذلك كافة الوزارات المعنية بالاطفال والشباب والاسر لمحاصرة هذه الظاهرة بكل مظاهرها وملاحقة كافة المستجدات التي تطرأ علي سياقها لوقاية شباب مصر من الوقوع في براثن المخدرات، بحيث تتكامل جهود الصندوق مع كافة مؤسسات المجتمع سعيا نحو خفض الطلب على تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا ان الصندوق يهتم بإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، وتمكينهم من نشر الوعي بأخطار مشكلة التدخين والتعاطي والإدمان بين اقرانهم فى كافة التجمعات الشبابية، كما يحرص على إمدادهم بالمهارات الحياتية، وتنمية روح العمل التطوعى ومكافحة تعاطي المخدرات.

هذا ويتضمن برنامج إعداد القادة التخصصي للطلاب المتميزين بالجامعات المصرية، العديد من المحاضرات وورش العمل، وكذلك أنشطة متنوعة، جولات حرة، الى جانب برنامج ترفيهى لهؤلاء الشباب بمدينة الغردقة، ويستمر هذا إلى يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021.