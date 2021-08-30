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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين محمد بن زايد وأردوغان.. ماذا دار بينهما؟

أول اتصال هاتفي بين
أول اتصال هاتفي بين محمد بن زايد وأردوغان منذ سنوات

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

بحث الشيخ محمد بن زايد وأردوغان العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تبادل محمد بن زايد والرئيس التركي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا و الملفات الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

ويأتي الاتصال، بعد أيام من استقبال أردوغان وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

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وبحث الطرفان خلال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة.

 

كما ناقش الشيخ طحنون بن زايد والرئيس التركي أردوغان عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإمارات ستقوم قريباً باستثمارات كبيرة في بلاده، متوقعا عقد لقاء قريب مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

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