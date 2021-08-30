التطعيم هو الحل.. الصحة تكشف مفاجأة عن متحور دلتا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه من الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" التطعيم فرصة للوقاية من فيروس كورونا ويعتبر وسيلة الحماية الأولى مع اتباع الإجراءات الاحترازية ".

اقرأ ايضا

فاكسيرا: نسعى لتعزيز إنتاج لقاحات كورونا والوصول للاكتفاء الذاتي



وتابع خالد مجاهد:" أناشد كبار السن الإقبال على التطعيم للحد من انتشار فيروس كورونا “، مضيفا:” متحور دلتا تم رصده في أكثر من 178 دولة حول العالم وأول رصد له في مصر كان في شهر يوليو لسيدة تبلغ 35 عاما وكانت حالتها بسيطة وتماثلت للشفاء".

وأكمل:" مشكلة متحور دلتا تكمن في سرعة انتشاره وليس في شدة وحدة أعراض الإصابة، ومتحور دلتا يصيب الفئات العمرية الأقل سنا وهو اقل خطورة من متحور ألفا وبيتا وجاما ولا داعي للفزع ".





