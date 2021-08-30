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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التطعيم هو الحل.. الصحة تكشف مفاجأة عن متحور دلتا

كورونا
كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة،  إنه من الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة  "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :"   التطعيم فرصة للوقاية من فيروس كورونا  ويعتبر وسيلة الحماية الأولى مع اتباع الإجراءات الاحترازية ".

 

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وتابع خالد مجاهد:" أناشد كبار السن الإقبال على التطعيم للحد من انتشار فيروس كورونا “، مضيفا:” متحور دلتا تم رصده في أكثر من 178 دولة حول العالم  وأول رصد له في مصر كان في شهر يوليو  لسيدة تبلغ 35 عاما وكانت حالتها بسيطة وتماثلت للشفاء".

 

وأكمل:" مشكلة متحور دلتا  تكمن في سرعة انتشاره وليس في شدة وحدة أعراض الإصابة، ومتحور دلتا يصيب الفئات العمرية الأقل سنا وهو اقل خطورة من  متحور ألفا وبيتا وجاما  ولا داعي للفزع ".
 


 

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