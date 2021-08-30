رمضان عبدالمعز: طول ما قلبك سليم ربنا سينصرك

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه طول ما قلبك سليم ربنا هينصرك، مستشهدًا بقوله تعالى:«وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)».

وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية dmc: "اهتم بقلبك وحافظ عليه"، لافتًا إلى أن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان يدعو دائمًا: "اللهم يا مُثبت القلوب ثبت قلبي على دينك".

وتابع رمضان عبدالمعز: "من المهم جدًا نقاء السريرة وصفاء القلب، وكيف للإنسان أن يصل إلى درجة أن يحب الناس ولا يحمل إلا الخير لهم، ولا بد للإنسان أن يسامح أخيه الإنسان ولا يقف له على الواحدة".

ما حكم تقبيل المصحف

سؤال حائر بين كثير من الناس، حسم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، الجدل حول حكم تقبيل المصحف الشريف، وقول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم، قائلا: "هذا كلام الله يجوز التقبيل والتصديق عليه".



وأوضح عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "مطلعين فتوى يقولك تقبل المصحف بدعة، يا ناس كلام ربنا يجوز تقبيله، وكمان قالوا قول صدق الله العظيم بدعة، ده الصحابة قالوا فى القران قد صدق الله ورسوله، وربنا قال لنبيه قل صدق الله، ودول بيقول متقولش صدق الله، دى من أعراض قسوة القلب، عدم التأثر وتصديق كلام الله".



