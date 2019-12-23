حكم تقبيل المصحف ووضعه على الجبهة.. على جمعة يجيب

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم ثقب الأنف للتزين.. تقدم لي شخص لا يصلي هل أتزوجه؟.. حكم الاختصار في الصلاة على النبي بـ «ص».. وأصلي ولا أستطيع المداومة ما الحل؟