رقم 1 أنا دولة.. ياسمين الخطيب تُغازل جماهير الزمالك

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها، بصورة جديدة، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وغازلت ياسمين الخطيب، في الصورة، جماهير الزمالك، برفعها شعار "نمبر وان"، وعلقت عليها: "رقم 1 أنا دولة"، وأرفقت مع التعليق شعار وعلم نادي الزمالك في "إيموجي".

ومن المعروف أن ياسمين الخطيب أحد المشجعين لنادي الزمالك واحتفلت بتتويج الزمالك بعد حصوله على الدوري رقم 13 في تاريخه.



واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب مؤخرا، بعقد قرانها، في حفل صغير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء منهم المطرب محمد شاهين.



يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب تقدم برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.