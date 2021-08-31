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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد في 24 ساعة.. محافظ الوادي الجديد يتفقد محطة مياه شرب اللواء صبيح بالفرافرة وعددا من تقسيمات مباني الشباب

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

محافظ الوادي الجديد يتفقد محطة مياه شرب اللواء صبيح بالفرافرة

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة المشروعات الجارية و الخدمات المقدمة المواطنين، يرافقه  جهاد متولي نائب رئيس المركز.

حيث تفقد العمل بمحطة مياه الشرب اللواء صبيح والتي تخدم قري اللواء صبيح وعلي بن ابي طالب والتي تعمل بطاقة ٢٠٠م٣/ساعة علي مدار ١٧ ساعة يومياً. ووجه بصرف المياه الناتجة عن غسيل المحطة للإستفادة منها في ري حظائر الماشية المحيطة  بدلاً من إهدارها بالصرف الزراعي.

محافظ الوادي الجديد يتفقد تقسيمات مباني الشباب بقرى اللواء صبيح

كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، بالبدء في تنفيذ مشروع تقسيمات المباني السكنية بقرى اللواء صبيح؛ وذلك لطرحها للمواطنين بمساحة ٢٠٠ م٢ للقطعة الواحدة بواقع ٢٥٠٠ قطعة سكنية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للقرية، كما وجه بتخصيص نسبة ١٠ ٪ من قطع الأراضي لأهالي مدينة الفرافرة الراغبين في الإستفادة من التقسيمات، والبدء في أعمال توصيل المرافق للمنطقة.

محافظ الوادي الجديد يعقد إجتماعََ لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة 

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، إجتماعََ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" بالفرافرة بحضور اللواء محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من القيادات التنفيذية المعنية ومسئولي الشركات العاملة بالمشروعات.

واستعرض الزملوط خلال الاجتماع المعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ مشدداََ  على الالتزام بالتوقيتات المحددة وعدم السماح بأي تأخير،ووضع خطة تنفيذ ملزمة لكل الشركات. 

كما وجه بحصر المنازل الآمنة  والتي لن يتم رفع كفاءتها أو هدمها لتوصيل مياه الشرب إليها ضمن مشروع التطوير.

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محافظ الوادي الجديد وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية يتفقدان قري مشروع "حياة كريمة" بالفرافرة 

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه اللواء محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بجولة تفقدية لعدد من قري مركز الفرافرة التي يشملها المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة" للمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.

ووجه الزملوط، خلال الجولة التي شملت قري الكفاح والنهضة وابو هريرة، بإستغلال مقرات الوحدات الصحية الحالية لإقامة مراكز خدمات زراعية بعد إنشاء الوحدات الصحية المطورة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتقاعسة في تنفيذ المشروعات.

هذا ويبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها ٧٨ مشروعاََ متنوعاََ ما بين توصيل مياه شرب وصرف صحي والكهرباء ورفع كفاءة المنازل والمدارس وإنشاء مجمعات خدمات ومراكز شباب ومشروعات صغيرة لأهالي القري.

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