إجراء عماني سعودي جديد بشأن الاستثمارات

أفادت صحيفة الرؤية العُمانية بأن السلطنة وقعت مع والمملكة العربية السعودية مُذكرة تفاهم في مجال تعزيز وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

جاء ذلك على هامش المنتدى العُماني السعودي الذي أُقيم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة قيس بن مُحمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعن الجانب السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

ونصّت المذكرة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار عبر تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين الشقيقين ومساعدة المستثمرين في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمملكة العربية السعودية.