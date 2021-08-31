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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عماني سعودي جديد بشأن الاستثمارات

جانب من توقيع مذكرة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم

أفادت صحيفة الرؤية العُمانية بأن السلطنة وقعت مع والمملكة العربية السعودية مُذكرة تفاهم في مجال تعزيز وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

 جاء ذلك على هامش المنتدى العُماني السعودي الذي أُقيم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة قيس بن مُحمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعن الجانب السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

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ونصّت المذكرة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار عبر تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين الشقيقين ومساعدة المستثمرين في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمملكة العربية السعودية.

سلطنة عمان السعودية م ذكرة تفاهم الاستثمار المنتدى الع ماني السعودي

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